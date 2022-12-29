1 декабря акимом Костанайской области стал Кумар АКСАКАЛОВ, который сменил руководившего регионом 7 лет Архимеда Мухамбетова. Аксакалов - уроженец нашей области, а потому многие его восприняли как земляка, который принесет больше пользы региону. И уже в первую неделю работы назначенный аким сделал несколько громких заявлений.

- За два дня я ознакомился с проектами на 2023 год, все они крупные, знаковые, но очень дорогие, - заявил 7 декабря во время своей первой рабочей поездки Кумар Аксакалов. - Считаю, что нецелесообразно тратить такие деньги, когда люди в поселках сидят без воды и без дорог.

Глава региона отменил установку гранитного бордюра на пр. Абая, по поводу которой в Костанае даже провели мини-референдум и большинство жителей высказалась за. Больше, чем на 1 млрд тенге, сократил расходы на благоустройство смарт-центра. Высказался еще по многим объектам и генеральной мыслью было - включаем режим экономии и не разбазариваем бюджетные деньги.

Слова Аксакалова наши читатели восприняли по-разному: одни благодарили за хозяйственный подход, другие подозревали в дешевом пиаре. Некоторые пользователи тут же поинтересовались: а где будет жить новый глава региона, выбравший тренд на скромность? Неужели в той же резиденции с банями и бассейнами площадью 20 га, в которой жили его предшественники?

"НГ" отправила официальный запрос, чтобы выяснить, где живет Кумар Аксакалов, что будет с резиденцией, расположенной в районе п. Амангельды, и готов ли он начать экономить на себе, раз уж с первых дней начал сокращать расходы бюджета. Мы также спрашивали адрес и площадь жилища главы региона. В общем, интересовались по тем же самым критериям, по которым уже узнавали о жилье наших акимов в 2020 году. Тогда акимы всех городов области, включая главу региона, рассказали в домах и квартирах какой площадью они живут и где находится их жилье. Материал с фотографиями мест проживания вышел в апреле 2020 года под названием "Хорошо иметь домик акима...".

- На сегодняшний день жилище с особым правовым режимом, предоставляемое из жилищного фонда государственного учреждения и предназначенное для заселения гражданами РК на период выполнения ими обязанностей, акиму Костанайской области не предоставлялось, - сообщила главный инспектор аппарата акима Костанайской области Анастасия САВКИНА. - Аким Костанайской области не будет жить в загородной резиденции, расположенной в районе жилого массива Амангельды города Костанай. В настоящее время вопрос об использовании резиденции находится на стадии обсуждения.

Еще три дня после получения этого ответа "НГ" пыталась выяснить, где же тогда живет Кумар Аксакалов, если не в резиденции и не в служебной квартире. Однако в аппарате категорически отказались уточнять, где именно живет новый глава региона.

- Могу сказать только, что точно в Костанае, - сообщила в телефонном разговоре Анастасия Савкина. - В остальном придерживайтесь письменного официального ответа.

"НГ" несколько раз пыталась выяснить, почему Кумар Аксакалов скрывает место своего проживания, и даже намекнула, что такой ответ может стать поводом для мемов, но в аппарате акима были непреклонны.

Может, новый аким области хочет своей скромностью сразить нас наповал, как думаете?

Напомним, что к скромности госслужащих регулярно призывал как бывший президент страны Нурсултан Назарбаев, так и нынешний Касым-Жомарт Токаев. В начале 2020 года Токаев заявлял, что вводится долгосрочный мораторий на покупку дорогих машин, жилья и одежды чиновниками и что он готов бороться с патологической тягой к роскоши наших чиновников, даже если их придется "ломать через колено". Но очевидно, что у госслужащих проблемы не только с тягой к роскоши, но и с отчетами о ней перед налогоплательщикам.

В связи с чем "НГ" направила еще один официальный запрос Кумару Аксакалову, чтобы выяснить, где он все-таки живет и в чем причина такой скрытности.