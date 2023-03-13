Об аварии на теплосетях сообил акимат Рудного на своей странице в Инстаграм rudny_official.

Фото из архива "НГ"

"Уважаемые рудничане!

В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной; ул.Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. В связи с этим будет изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы.

График движения маршрута 25: Автовокзал - Ленина - Дзержинского - 40 лет Октября - Ленина - Восход - ул Кирова напротив "Планеты" - Мира и далее по маршруту".

Напомним, что температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов. Об этом сообщил 20 февраля врио акима Рудного Виктор Ионенко на коллегии управления энергетики и жилищного-коммунального хозяйства под председательством главы региона.