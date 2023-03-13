В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Об аварии на теплосетях сообил акимат Рудного на своей странице в Инстаграм rudny_official.
Фото из архива "НГ"
"Уважаемые рудничане!
В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной; ул.Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. В связи с этим будет изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы.
График движения маршрута 25: Автовокзал - Ленина - Дзержинского - 40 лет Октября - Ленина - Восход - ул Кирова напротив "Планеты" - Мира и далее по маршруту".
Напомним, что температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов. Об этом сообщил 20 февраля врио акима Рудного Виктор Ионенко на коллегии управления энергетики и жилищного-коммунального хозяйства под председательством главы региона.
- При повышении температуры, при соблюдении температурного графика, свыше 80 градусов, происходит аварийное отключение. Во избежание порывов на теплосетях мы разработали новый график независимо от внешней температуры воздуха, - пояснял тогда Ионенко. - На сегодня при средней температуре 16 градусов мороза мы подачу тепла ограничили 78 градусами. Последний порыв, который был, как только мы подняли температуру до 85 градусов, сразу образовался порыв. На сегодня мы это выровняли, согласовали график. Пока идем по графику.
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