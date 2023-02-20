Сделали это после анализа произошедших порывов. По словам и. о. главы города Виктора ИОНЕНКО, как только в трассы подавали воду свыше этой температуры, происходили порывы. Об этом он сообщил сегодня, 20 февраля, на коллегии управления энергетики и жилищного-коммунального хозяйства под председательством главы региона Кумара АКСАКАЛОВА.

- При повышении температуры, при соблюдении температурного графика, свыше 80 градусов, происходит аварийное отключение. Во избежание порывов на теплосетях мы разработали новый график независимо от внешней температуры воздуха, - сообщил Ионенко. - На сегодня при средней температуре 16 градусов мороза мы подачу тепла ограничили 78 градусами. Последний порыв, который был, как только мы подняли температуру до 85 градусов, сразу образовался порыв. На сегодня мы это выровняли, согласовали график. Пока идем по графику.

Кроме того, в Рудном определили шесть участков, которые могут быть наиболее подвержены авариям. Для них на 269 млн тенге, которые были получены за счет введения режима ЧС техногенного характера, уже частично заключили договоры и начали поставку труб, комплектующих и прочего оборудования на случай аварийного отключения.

- Техническое обследование систем отопления в Рудном очень важно провести, - отреагировал на доклад Аксакалов. - Даже в 2020 году, когда техобследование проводили, тот участок, который постоянно рвет, он не показал, что находится в аварийном состоянии. И сейчас мы видим, что на этом участке авария за аварией. Значит, техническое обследование было проведено некачественно, либо были заведены не те параметры, которые надо было обследовать. Поэтому отнеситесь очень внимательно.

И следом глава региона отметил, что такое же обследование необходимо провести в Костанае, где, по его словам, оно вообще ни разу не проводилось.

- В новом микрорайне, где труба не пролежала и 7-8 лет, она уже начала снаружи гнить. Говорят, что труба лежит в воде, - прокомментировал аким. - Но когда проектировали это все, надо было учитывать. Соответственно, очень важно техническое обследование провести и в Костанае.

Фото Олега ПАКА