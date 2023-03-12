Митинг прошел 12 марта в Парке победы. Место выбрано неслучайно. Оно символизирует борьбу - когда-то предки воевали за будущее нашей страны, так и сегодня женщина-политик борется, но не с внешним врагом. Внутри страны есть, кому доказывать и перед кем отстоять права не только женщин, но мужчин и детей.

Кайбжанова, как депутат из народа, - считают рядовые жители области - справится с этим, как никто другой. На митинге собралось больше 170 человек, приехали из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикаринского, Мендыкаринского районов.

Участники не стеснялись выражать эмоции, громко и бурно поддерживали Кайбжанову. Они говорили о своих житейских проблемах, так схожи для каждой казахстанской семьи. А это уже говорит о системном характере социального положения страны.

Озвученные на митинге аспекты отражены в предвыборной программе Алмагуль Усимбаевны. Это и реформы в системе образования, и списание кредитов с населения, и возвращение в государственную собственность природных богатств, и другое.

Пожалуй, Кайбжанова одна из немногих, кто укоренившуюся данность - "общество без инвалидов" - представила, как реальную проблему сотни семей. Она предлагает приравнять в правах на льготы все группы инвалидности. Алмагуль Усимбаевна обратилась к работодателям, чтобы те брали на работу лиц с инвалидностью.

- Недавно она предложила нам работу. Мы за это благодарим ее, - рассказала девушка с 3-ей группой инвалидности по слуху Алина ГРИНЕВИЧ. - Глухие тоже могут работать, они слышат глазами. Я сама выступаю в разных городах и побеждаю. Среди нас есть те, кто занимается борьбой, плаванием, теннисом. Мы доказываем, что можем. Нам впервые так реально помогают, и мы тоже пришли поддержать Алмагуль.

Большинство же собравшихся, безусловно, ратовали за снижение пенсионного возраста до 58 лет у женщин и до 60 лет у мужчин. Инициативу поддержали люди разных профессий. Вот он собирательный образ женщины-матери, на которой правительство однажды решило сэкономить.

57-летняя Галина КУЩИЙ приехала на митинг из Мендыкаринского района. Женщина работает в сельской школе-интернат.

- Физически сложная работа, и здоровье подводит. Но работать нужно, чтобы заработать пенсию. А в селе другой работы не найдешь. Мы рады тому, что есть. Наша работа малооплачиваемая. А тот порог для досрочного выхода на пенсию, что установило правительство, мы никогда не заработаем, - сказала она.

Досрочно ушла с работы не из-за излишек пенсионных накоплений, а из-за вредных условий труда, Светлана Астахова из п. Октябрьский под г. Лисаковск. Женщина работала в Краснооктябрьском бокситовом рудоуправлении. Ее муж по этой же причине ушел с работы. Супруги сделали выбор в пользу здоровья.

А вот Алия БЕКБАЕВА из Костаная поделилась своей личной историей, свою пенсию она встретила уже с инвалидностью.

- А мужчины, - продолжила женщина. - Недавно разговаривала со знакомыми из КЖБИ. В 60 лет - все вдовушки. Пусть мужчинам тоже вернут пенсионный возраст в 60 лет.

Ирина СКРИПИЧНИКОВА из Житикары работает на коммунальном предприятии инспектором абонентской службы. Ее будни - это 10-15 км. Такой марш-бросок женщине в 58-60 лет осилить сложно.

- Нас обманули два раза, когда нас не отправили сначала в 55 лет, потом в 58 лет. Нам говорили, что мы не накопим деньги, чтобы хватило на пенсию, - сказала гостья из Житикары. - Это о чем говорит? О нашем Казахстане, что у наших женщин - мизерные зарплаты. У нас нет достаточных накоплений. За последние три года мы должны иметь 700 тысяч пенсионных накоплений. На моем счету - 2,5 млн тенге за 25 лет стажа, начиная с 1998 года. Сейчас благодаря усилиям всех активисток Движения женщин за снижение пенсионного возраста президент заморозил возраст до 61 года. У меня родители умерли в 61-62 года. А нам дальше жить хочется, радоваться успехам детей и внуков. Я человек аполитичный, но специально приехала поддержать Алмагуль Кайбжанову.

Объявленный президентом страны мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин - это итог 2-летних встреч и диалогов. Большой вклад внесли костанайские активистки, лидером которых стала Кайбжанова. Единомышленники в один голос говорят о ее волевом решительном и смелом характере.

- Она не боялась тогда никого, не боялась, что ее арестуют, потому что знала, на что идет. Она всего добивается сама, - рассказала доверенное лицо кандидата в депутаты Ямиля СКРЫПНИК об организации в 2021 году митингов. - Ее отличительная черта - никогда не отказывать в помощи. Кто бы не подошел, чтобы не попросил, она никогда не откажет. И ее мы должны поддержать 19 марта на своих избирательных участках. Не надо говорить, что не приду, без меня проголосуют. Нет, вот именно без вас не проголосуют. Именно ваш голос будет решающий. Не сидите, не молчите. Если мы сами не будем говорить и действовать, ничего в нашей в жизни не изменится. Над быть активными. Голосуйте сердцем. Голосуйте душой. Голосуйте за Алмагуль Кайбжанову.

Оплачено из средств республиканского бюджета