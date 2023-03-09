"Кто-то знает зачем так обрезают деревья, даже если проводов нет?" - этот вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ задал своим подчиненным.

Сегодня, 9 марта, он вместе с чиновниками акимата Костаная объехал город, чтобы изучить, какие дороги и уличные фонари в областном центре будут ремонтировать в этом году.

На кронированные столбы глава региона обратил внимание на Большом мосту. Массовую обрезку деревьев возле моста проводили в феврале-марте 2019 года. Тогда в Костанае успели обрезать 10 749 деревьев.

- Понятно, когда ветки обрезают, если они проводам мешают. А здесь-то они никому не мешают, чего их обрезать? - возмутился Аксакалов.

- Это омолаживающая обрезка, чтобы старые деревья росли пышной кроной, - пояснила корреспондент газеты «Наш Костанай» Полина ШКАРУБО.

- Это называется омолаживающая? - переспросил аким области.

Результат жесткого топпинга на трассе между Большим мостом и Тобылом /Фото из архива "НГ"



В дискуссию вступил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он сослался на сотрудников Ботанического сада из Астаны, которые, по его словам, сообщили: «Многие деревья по городу можно удалять, они болеют, толку от них не будет».

- И на самом деле та обрезка, которую делают, она оправдана, - резюмировал Жундубаев. - Вот как сейчас девушка сказала - где-то нужно омолаживать.

- Но наверняка лучше подсаживать новые деревья, чем уродовать нормально растущее дерево, так ведь? - сказал Кумар Аксакалов. - Разве, обрезая, мы им как-то помогаем?

- Нет, вы, наверное, не видели, как они разрастутся, весной будет очень зелено, пышные такие шары зеленые, - ответила Шкарубо.

- Ну это летом, а зимой? - парировал аким области.

Журналист парировала - ждать, пока саженцы вырастут, очень долго. Кумар Аксакалов заметил - высадку и кронирование можно делать параллельно. И пообещал, что вновь вместе с журналистами объедет город и посмотрит на то, как его озеленяют.

- Город уже предложение сделал по паркам, парков нужно создавать больше, - сказал Аксакалов. - У нас большая территория возле сельхозинститута бывшего. Огромная территория, загороженная забором. Там должен быть парк, с ректором мы уже переговорили. Забор мы этот будем открывать и делать большой парк для отдыха наших горожан со спортивными сооружениями. Очень много территории там, которая заросла. Надо все это приводить в порядок. В городе явно не хватает зон для отдыха, для парков. Через неделю, наверное, еще раз проедем по городу и покажем планы по озеленению. Соответствующие деньги на это будем выделять.

Прокомментировали чиновники акимата Костаная скандал с Притобольским парком, где прокуратура выявила незаконную вырубку 14 579 деревьев. По закону взамен вырубленных только ТОО «Таза жол АТ» и только в Притобольском парке (и рядом с ним) должно высадить 291 850 деревьев.

- В этом году мы заложили деньги в местный бюджет на освещение, на полив, на благоустройство триатлон-парка, плюс строительство второй части набережной тоже в этом году начнем, - рассказал Марат Жундубаев. А после того как корреспондент «НГ» напомнил о скандале, добавил: - Мы там немножко поменяем условия, потому что столько деревьев мы там не высадим. И уход не получится там. Компенсация будет однозначно. Подрядчику мы виды работ поменяем: где-то вместо деревьев цветы высадим. Эта работа весной начнется.