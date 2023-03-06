Сегодня, 6 марта, в экономическом суде завершилось рассмотрение обращения ТОО «Айкар-2005», которое просило признать незаконным досрочное прекращение его контракта на добычу сырья на месторождении Подстанция Костанайского района.

Контракт действовал с 2013 года. Управление природных ресурсов не раз предъявляло претензии ТОО по поводу ненадлежащего исполнения условий контракта - в частности, недостижения физических объемов добычи глины и нарушений рабочей программы, неисполнения обязательств по страхованию, отчислениям на социально-экономическое развитие региона, по отчислениям в ликвидационный фонд.

Управление направляло компании уведомления о нарушениях, сроки исполнения которых по просьбе ТОО продлевались. Причинами для этого назывались финансовые проблемы, пандемия, запоздавшие после введения в действие нового Экологического кодекса подзаконные акты. Последний по времени срок исполнения обязательств был продлен до 31 декабря 2021 года. Однако расторгнут контракт управлением был раньше, 19 ноября, по итогам инспекционной поездки на карьер 5 октября.

Действие контракта прекратили приказом. Представитель предприятия Жанат МОЛДАСАЛЫКОВА считала, что управление должно было подать в суд, а кроме того, обязано было дать новый срок для исправления нарушений, выявленных 5 октября.

До суда возможности мирного урегулирования спора рассматривались в палате предпринимателей, где представитель ТОО обращала внимание на то, что за нарушения компания платила штрафы, кроме того, старалась по возможности погашать финансовые обязательства, на что есть документы, глину добывала, кирпич из нее производился и шел на возведение новых микрорайонов в Костанае. Эксперт палаты обращал внимание на то, что большого ущерба государству нарушения ТОО не нанесли, есть смысл все-таки дать фирме возможность работать. Там-то и прозвучали слова о «последнем шансе», а также разъяснение, что признание незаконным расторжения контракта даст возможность сторонам заключить медиативное соглашение.

Однако судья специализированного межрайонного экономического суда Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА сочла доводы истца несостоятельными. Управление имело законное право прекращать действие контракта своим приказом. Со справкой по результатам проверки 5 октября представитель предприятия был ознакомлен, при этом справка ТОО обжалована не была. Сроки на исправление ситуации товариществу «Айкар-2005» предоставлялись не раз.

- В направленных уведомлениях истец был извещен о досрочном прекращении контракта при неустранении в указанный уведомлением срок более двух нарушений обязательств, установленных контрактом. Доказательств устранения данных нарушений в полном объеме в установленный срок не имеется. При изложенных обстоятельствах правовых оснований для удовлетворения заявленных истцом требований нет, - сказала судья Жараспаева.

В удовлетворении исковых требований ТОО «Айкар-2005» отказано в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

Как стало известно «НГ», у истца есть намерение его обжаловать.

Фото Галины КАТКОВОЙ