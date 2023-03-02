И остановка, если таковая случится, будет очень долгой, уверена представитель ТОО «Шахристан-Агро» Алия АХМЕТОВА. На заседании совета по защите прав предпринимателей 28 февраля она даже сказала, что если дело обернется так, то вообще нет смысла заниматься бизнесом.

Новые микрорайоны в Костанае строятся в том числе и из кирпича ТОО «Шахристан-Агро» / Фото Сауле КУАНБЕК

Ахметова представляла интересы завода по производству кирпича. Глину для него на месторождении Подстанция Костанайского района добывало ТОО «Айкар-2005». Но в ноябре 2021 года контракт на недропользование с ним управление природных ресурсов и регулирования природопользования расторгло. О чем 19 ноября 2021 года направило второй стороне уведомление, а 27 декабря 2021 года издало приказ № 127 о прекращении действия контракта. Причина этих мер - неисполнение условий контракта и нарушения действующего законодательства, объяснил руководитель отдела недропользования названного управления Канат УМИРБАЕВ. И перечислил их: неисполнение обязательств по страхованию, отчислениям на социально-экономическое развитие региона, на финансирование обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, по отчислениям в ликвидационный фонд, не оплачена неустойка в размере 30% от суммы неисполненных обязательств за 2020 год. Кроме того, без согласования с управлением произведена перерегистрация учредителя ТОО, с опозданием на две недели был отправлен отчет об исполнении контрактных обязательств.

Отдельно подчеркнул, что в 2021-2022 гг. в одностороннем порядке в Костанайской области были расторгнуты контракты с 8 недропользователями. «Айкар» - один из них.

Ахметова сказала, что финансовые сложности, как у многих предпринимателей, у ТОО «Айкар-2005» были связаны с ограничениями из-за пандемии. Часть работ по проекту затянулась из-за того, что с 1 января 2021 года вводился новый Экологический кодекс, а подзаконные акты к нему запаздывали.

Главное же, по словам Алии Ахметовой, которая пришла на заседание с несколькими папками документов, большую часть нарушений товарищество исправило.

Алия Ахметова: «Глину в карьере не добывают с 2021 года» / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Были направлены письма об этом в управление, есть квитанции об уплатах, но они продолжают говорить о том, что ничего не сделано, - сказала она.

Руководитель отдела, в свою очередь, заявил, что письма письмами, но инспекционная поездка на карьер сотрудников управления показала: горные работы ведутся с нарушениями, карьер залит водой. Показал фото.

- Некоторые фото сделаны не в границах карьера, - парировала Ахметова, - по воде - мы сделали анализ, она чистая, ее можно сбрасывать в Тобол при осушении карьера... А вообще, что это даст государству, если нас ликвидировать? Яма останется, которую люди превратят в свалку. Поселок Семилетка рядом. Удобно. Мы же работаем. Кирпич из этой глины производим, дома в микрорайонах Кунай, Береке из него строятся.

Канат Умирбаев, в свою очередь, заметил, что просто так бросить карьер по закону не дадут, придется рекультивировать.

Собственно, из приведенного обмена репликами позиции сторон ясны. При этом в палату предпринимателей представители ТОО «Айкар-2005» и ТОО «Шахристан-Агро» обратились за содействием в медиации.

- Нарушения, которые были допущены по контракту, не являются грубыми, не влекут тяжких последствий для государства и могут быть устранены, - высказал свое мнение эксперт палаты предпринимателей Костанайской области Марат АБИШЕВ.

Однако досудебная медиация оказалась невозможной. Умирбаев пояснил, что по действующему законодательству, управление не может отменить собственный приказа № 127.

Так что все дороги ведут в суд. А вот после него совет большинством голосов рекомендовал мировую.

СМЭС сейчас рассматривает иск предпринимателей о признании незаконным расторжение контракта ТОО «Айкар-2005» с управлением природных ресурсов. 1 марта состоялось заседание. Основных аргументов у истца три. Управление в 2020 году подписало с ТОО дополнительное соглашение, по которому срок окончательного исполнения обязательств - 31 декабря 2021 года, однако уведомление о прекращении действия контракта направило 19 ноября 2021 года, раньше срока. Направляя уведомление, не дало времени на исправление нарушений, выявленных в ходе посещения карьера. Контракт расторгнут изданием приказа, который, считает представитель ТОО «Айкар-2005» Жанар МОЛДАСАЛЫКОВА, является лишь внутренним распорядительным документом управления. Суд назначил прения по делу.

Корреспондент «НГ» спросил, работает ли сейчас кирпичный завод.

- На запасах сырья неделю-другую продержимся, - ответила Алия Ахметова, - потом реально остановимся. На заводе около 50 человек работающих. А еще же есть контракты со строительными организациями...