Дело избитого в Тобыле пенсионера будут контролировать общественники
С 73-летним Владимиром Стрельниковым сегодня, 4 марта, встретились представители консультативно-совещательного органа при департаменте полиции Костанайской области. Они пообещали взять ситуацию Стрельникова под общественный контроль. Об этом сообщила представитель КСО Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ.
Напомним, 26 февраля к Владимиру Стрельникову, проживающему в общежитии, пришел пьяный сосед и начал требовать деньги. Пенсионер отказал. И тогда сосед избил пожилого мужчину.
- Сегодня общественники посетили Владимира Стрельникова, который рассказал об избиении и вымогательстве пенсии. В этом деле важно объяснить 73-х летнему человеку, что для того, чтобы наказать его обидчиков более строго, необходимо доказать, что ему нанесены серьезные телесные повреждения, - рассказала Логошиновачевская. - В суде он оказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы, поэтому тому, кто избивал пенсионера, дали пять суток ареста. В настоящее время Владимира Васильевича доставили в больницу, где после прохождения лечения будет назначена экспертиза, которая и определит тяжесть причиненных телесных повреждений.
Изначально, как сообщили в отделе полиции Костанайского района, пенсионер обратился с заявление, в котором назвал только одного обидчика. Но позже указал еще на двух лиц, которые принимали участие в инциденте.
- В настоящее время они установлены и с ними проводятся проверочные действия, - пояснил начальник отдела полиции города Тобыл Мухтар ЖАЙЛАУБЕКОВ.
Представитель КСО Олеся Логошиновачевская отметила, что общественный контроль за этой ситуацией будет сохраняться до окончательного решения по этому делу.
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