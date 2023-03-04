24 человека, в том числе 9 детей, на 15 машинах застряли на трассе Аулиеколь-Жолдама вблизи поселков Дамды, Кожа и Ушаково в Наурзумском районе. О том, что машины с вечера 3 марта стоят на трассе, ранее "НГ" сообщали читатели.

В обед 4 марта в пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что людей эвакуируют с места на технике высокой проходимости.

- Между селами Дамды и Кожа в снежном плену оказались 2 легковые автомашины с 9 пассажирами. К месту происшествия выехали сотрудники Амангельдинской пожарной части № 26 на вездеходе "Нива-БРОНТО" и спасатели подразделения ОСО г. Аркалыка на технике высокой проходимости СКБ-600, - сообщили в пресс-службе. - В 11:15 амангельдинские спасатели троих человек доставили в с. Кожа и передали сотрудникам местного РОВД. Еще шестерых человек в 11:00 спасатели ОСО повезли в Аркалык по месту жительства.

На другом участке этой же трассы вблизи с. Ушаково в снежном заторе застряла колонна из 13 автомашин: 10 из них легковых и 3 грузовых. В машинах находились 15 человек, в том числе 9 детей.

- Для эвакуации и оказании помощи попавшим в трудное положение автомобилистам и пассажирам выехали сотрудники ПЧ-15 Аулиекольского района на "КамАз Кунг" на вездеходном шасси. Спасенные граждане будут доставлены в село Аулиеколь, - сообщили в пресс-службе.

В ДЧС отметили, что 3 марта ведомство заблаговременно предупредило население о закрытии участка дороги Аулиеколь-Жолдама с 53 по 257 км. и распространило штормовое предупреждение.

- В связи с ухудшением погодных метеоусловий служба 112 рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, - напомнили в ведомстве.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС