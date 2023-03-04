Все они стоят с вечера 3 марта в Наурзумском районе между поселками Дамды и Шолаксай. Об этом в редакцию "НГ" сообщили сразу несколько читателей.

- Там туннель большой, протяженностью в 80 км в один след почищенный, естественно встречные машины при метели разъехаться не смогли и стоят лоб в лоб. Машин минимум 20, а навстречу груженные Камазы с прицепом, - рассказала женщина.

По ее словам, они уже обращали в 112 и ДЭУ Наурзумского района.

- В 112 звонили, сказали едет К700 с Дамды, два часа прошло нет его. В 19:30 позвонили в ДЭУ, тоже про этот К700 сказали. Стоим с 18:30, но тихо, никто не спешит на помощь. Снова позвонили в 112 в 12 ночи, сказали, что из Караменды выехал К700, ротор, и пожарная машина со спасателями, людей эвакуировать. Но никто не приехал кроме одного К700 (еще не известно чей), который тоже застрял. Там столько машин, столько людей, и всей нашей области оказалось плевать на их жизни. Кто занимается очисткой дорог? Куда деваются деньги, выделенные на очистку дорог? И отсутствие ротора как понимать? Основная трасса не чищена, а что говорить о населенных пунктах. Спасибо Акиму Аулиекольсокого района, вышли утром на него и он сразу отозвался и принял меры. Но тем не менее, люди все еще сидят, и ждут. У многих бензин уже давно закончился, а там подростки-спортсмены.

По сообщению пресс-службы ДЧС, этот участок дороги был закрыт для движения с 3 марта, объявлено штормовое предупреждение, но несмотря на это, автомобилисты выехали на закрытую трассу.

- Сотрудники полиция и ДЧС выехали на место. Дорожные службы также уже работают на этой трассе, - сообщили в пресс-службе. - Подробную информацию по эвакуации и проделанной работе сообщим, как только станет известно.