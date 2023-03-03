Участок ул Каирбекова на пересечении с ул. Тәуелсіздік планируют расширить до трех полос, затем установят дорожный знак "Направление движения по полосам". Об этом "НГ" сообщили в управлении полиции Костаная.

Фото из архива "НГ"

В декабре 2022 года на этом перекрестке установили новый светофор с трехфазным режимом движения. Городской акимат совместно с управлением полиции пошли на эту меру для борьбы с пробками. Однако пошла волна критики от автовладельцев в адрес полицеских, иногда ругали и других водителей - якобы те не реагируют на стрелочку, указывающую поворот направо.

В результате трехфазовый режим на устройстве отключили. После ремонта участка дороги движение по трем полосам начнет работать в полной режиме.