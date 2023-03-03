Перекресток Каирбекова - Тәуелсіздік в Костанае начнет работать в трехфазном режиме с лета 2023 года
Сауле КУАНБЕК
3 марта 2023, 11:57 | Общество
Участок ул Каирбекова на пересечении с ул. Тәуелсіздік планируют расширить до трех полос, затем установят дорожный знак "Направление движения по полосам". Об этом "НГ" сообщили в управлении полиции Костаная.
Фото из архива "НГ"
В декабре 2022 года на этом перекрестке установили новый светофор с трехфазным режимом движения. Городской акимат совместно с управлением полиции пошли на эту меру для борьбы с пробками. Однако пошла волна критики от автовладельцев в адрес полицеских, иногда ругали и других водителей - якобы те не реагируют на стрелочку, указывающую поворот направо.
В результате трехфазовый режим на устройстве отключили. После ремонта участка дороги движение по трем полосам начнет работать в полной режиме.
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