Наши Instagram-подписчики с декабря и по сей день задают нам вопросы о работе светофоров на пересечении улиц Тәуелсіздік-Каирбекова и Бородина-Назарбаева.

Дело в том, что светофоры здесь с недавних пор перевели в трехфазный режим движения. Костанайские полицейские рассказали сегодня, 13 января, на выездной встрече с журналистами, что эти мероприятия провели, прежде всего, для того, чтобы «увеличить пропускную способность и уменьшить ДТП на данных участках городских улиц».

Для этого также предусмотрели дорожные знаки «Направления движения по полосам», но не везде еще успели установить. Такой знак с прошлого года стоит на пересечении Бородина-Назарбаева, а вот появление его на перекрестке Тәуелсіздік-Каирбекова ожидается в марте этого года. В городском отделе ЖКХ, ТП и АД уточнили, что конкурсные процедуры на портале госзакупок пройдут до конца февраля.

Такой же знак "Направления движения по полосам" установят на перекрестке Тәуелсіздік-Каирбекова в марте 2023 года

Однако автодороги на этих участках все еще двухполосные. Расширить их планируют только летом этого года. Объем работы небольшой, уточнили в отделе ЖКХ. Планируют передвинуть бордюры примерно на 0,5 метров и покрыть дорогу асфальтным полотном.

Инициативу костанайских полицейских разгрузить дорогу и обеспечить безопасное на ней движение, кажется, не оценили водители. Градус недовольства растет. Все чаще и чаще появляются в социальных сетях и нашем Instagram Direct сообщения с различными видеокомментариями, в том числе, с претензиями в адрес участников движения.

- Мы стоим и все, кому надо поворачивать, - комментирует дорожный затор на перекрестке Тәуелсіздік-Каирбекова женщина-водитель в одном из таких видеосообщений. - Маразм наших водителей, которые и водить не умеют, и знаков не знает, и светофором пользоваться не умеют, конечно, крепчает. Вот теперь горит зеленый, надо поворачивать, а они стоят...

Ее возмущение оправдано, но лишь отчасти. Есть светофор, есть участник движения, есть и факт нарушения. В чем мы воочию убедились на встрече с представителями управления полиции Костаная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

На перекрестке Тәуелсіздік-Каирбекова загорелась «зеленая стрелка «направо», при этом на основной секции горит красный свет. На крайней полосе дороги остановился автомобиль, водитель которого планирует движение прямо. В это время за ним выстроился ряд транспортных средств, среди которых есть, в том числе, те, кто повернет направо.

- Водители смотрят на основную секцию. Когда загорается зеленый, водитель препятствует движению, - согласился с аргументами «НГ» старший госавтоинспектор управления полиции города, капитан полиции Магжан ОЛЖАБАЙ.

При этом полицейский убежден, что все эти меры уже увеличили пропускную способность, снизили риски аварийных ситуаций на дороге и прочее.

По факту же получается, что обещанная разгрузка дорожного затора не удалась, градус недовольства у водителей повышен. Изменится ли ситуация на этом участке с марта, когда установят дорожный знак, и до окончания ремонта дороги?

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАК

