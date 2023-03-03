Специализированный суд по административным правонарушениям вчера, 2 марта, вынес решение по делу о ДТП, произошедшем 8 февраля на парковке у ТРЦ "Емашн". В тот день водитель К., управляя своим автомобилем, на пересечении улиц Абая-Баумана проигнорировала запрещающий сигнал светофора (желтый), вследствие чего ее автомобиль занесло в сторону парковки.

Как сообщает пресс-служба суда, потерпевшими в этом деле были признаны водители трех поврежденных автомобилей Е., Д. и О..

- Тем самым К. совершила правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.610 КРКобАП – нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств. В суде К. вину признала полностью, - говорится в сообщении пресс-службы.

Специализированный суд по административным правонарушениям признал К. виновной по ч.1 ст.610 КРКобАП и назначил штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге). Постановление суда еще не вступило в законную силу.