Авария произошла вчера, 8 февраля, вечером в районе магазина "Емшан". На видео, присланном в редакцию "НГ", видно, как в машины, стоящие на парковке, въехал автомобиль "Хюндай". В ДТП пострадало, как минимум, пять машин.

Как сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель автомобиля "Хюндай" ехала по пр. Абая в сторону центра и проехала на красный сигнал светофора. В это время по встречной полосе ехал автомобиль "Тойота", который собирался повернуть налево.

Пытаясь избежать столкновения, "Хюндай" вылетела на тротуар. А следом - на парковку, где въехала в стоявшие там машины. Пострадавших в ДТП нет.