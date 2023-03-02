Показатель смертности по онкозаболеваниям в Костанайской области выше среднереспубликанского в 1,2 раза, ранняя диагностика ниже на 5%, визуальная запущенность выше на 4%, отметила 28 февраля на заседании Кабмина министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В тот же день проблемы выявления и лечения онкологических заболеваний обсудили в акимате Костанайской области. Как сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ, на учёте в онкодиспансере стоят 13 832 жителя области, в 2022 году выявили более 2,5 тысяч новых случаев.

В облздраве отметили, что показатель смертности по сравнению с прошлым годом снизился на 4%, но в ряде районах высокая визуальная запущенность онкозаболеваний: в Амангельдинском районе - в половине всех случаев, Алтынсаринском и Узункольском районах - 33,3%, Аулиекольском районе – 30,4%. На ранней стадии злокачественные новообразования выявляют в 24% случаев, рак на III-IV стадиях - у 16% пациентов.

Самые распространённые заболевания: рак кишечника, молочной железы и лёгкого. Смертельных случаев больше всего у пациентов со злокачественными новообразованиями в лёгком, кишечнике и желудке.

В облздраве назвали, как минимум, два фактора, которые затрудняют выявление онкозаболеваний на раннем этапе: дефицит медицинских кадров, в том числе высококвалифицированных, и изношенность диагностического оборудования.

В регионе первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 19 врачей-онкологов. При этом не хватает 12 врачей-онкологов: 2 специалиста - в Костанайской районной больнице, по одному - в больницах Аулиекольского, Денисовского, Карабалыкского, Сарыкольского, Узункольского, Житикаринского и в районе им. Б. Майлина. В онкологе нуждаются и в городских поликлиниках Рудного и Костаная.

Костанайской городской многопрофильной онкологической больнице не хватает, судя по докладу, одного врача. Всего здесь работают 56 врачей.

Напомним, в январе в онкодиспансере одновременно уволились три врача-гинеколога и заведующий хирургическим отделением. И. о главного врача Максим БОБОШКО прокомментировал "НГ" эту ситуацию как рядовой случай: ушли одни - пришли другие.

Медики отмечают низкий охват скрининговых осмотров по раннему выявлению рака молочной железы. В облздраве эту ситуацию связывают с устаревшим парком маммографического оборудования. Всего в области 16 стационарных маммографов и 1 передвижной. Оборудование часто ломается в Аркалыкской РП, Денисовской РБ, Кушмурунской СБ, Житикаринской РБ и в Сарыкольском районе (тот самый единственный передвижной маммограф), срок эксплуатации аппаратов – 11-15 лет.

- В 2022 году за счет местного бюджета приобреои 3 маммографические установки для Алтынсаринской РБ, Житикаринской РБ, Мендыкаринской РБ на общую сумму 148,7 млн тенге, - отметил в своем докладе Джандаев.

В 2023 году новые маммографические аппараты должны приобрести в медучреждения Аркалыка, Амангельдинского, Денисовского, Джангельдинского, Карабалыкского, Наурзумского, Сарыкольского районов. Для этого из местного бюджета выделили 381 млн тенге.

Аким области поручил довести охват скриннингом определенных категорий населения до 100%.

Кроме этого, к концу 2025 года в онкодиспансере начнет работать современный линейный ускоритель стоимостью 2 млрд тенге. Также готовят ПСД для строительства каньона (специального бункера), который позволит локально и эффективно проводить лучевую терапию.

Фото Олега ПАКА