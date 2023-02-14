В редакцию "НГ" обратился житель Костаная, который сообщил, что в отделении гинекологии костанайского онкодинспансера уволились три лучших врача.

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"У меня в семье человек болеет онкологией, - написал читатель. - Это что получается - гинекология останется без врачей? Говорят, что из-за дефицита врачей это отделение соединяют с терапией, где врач вообще не хирург, да и опыта нет. Как будет проходить лечение? Непонятно! За несколько лет там такая текучка кадров. Врачи разбегаются, непонятно почему, а пациенты-то остаются. Вдруг с вашей помощью управление здравоохранения и акимат обратят внимание на эти факты. Может быть, что-то изменится - вернут врачей, найдут более компетентных".

Письмо читателя прокомментировал и. о. главного врача Костанайской городской онкологической многопрофильной больницы Максим БОБОШКО:

- 23 января 2023 года были расторгнуты трудовые договоры с заведующим хирургическим отделением № 3 и тремя врачами-гинекологами из этого отделения. Причина увольнения - заявление по собственному желанию. Они просили уволить их сразу, на дату заявления. Руководство больницы отказало им в этой просьбе. Трудовые договоры с ними были расторгнуты только после месячной отработки согласно п. 1 ст. 56 ТК РК. После увольнения указанных врачей-гинекологов потребности в этих специалистах нет. Прием пациентов ведет врач-гинеколог высшей категории, операции проводят два врача-гинеколога соответствующей квалификации.

Общая кадровая потребность в больнице составляет пять врачей. В КГОМБ нет гинекологического отделения, соответственно, не проводится никакое его объединение. В больнице есть отделение химиотерапии для оказания соответствующего лечения пациентам, а для оперативных вмешательств - хирургические отделения. В настоящий момент в связи с улучшением методик диагностики и раннего определения определения онкологических заболеваний, увеличивается количество пациентов для химиотерапевтических действий. В связи с этим нами было принято решение о проведении реорганизации в больнице и расширении отделения химиотерапии с увеличением количества койко-мест за счет свободного фонда других отделений. Сокращения штата медперсонала при этом не допущено.