Почти год закон об ответственном отношении к животным является в Казахстане действующим. Как он работает, на брифинге сегодня, 27 февраля, прокомментировал руководитель управления ветеринарии Костанайской области Ахат ШЕКТЫБАЕВ.

По его словам, сегодня в 12 районах и городах области имеются приюты для временного содержания отловленных животных, кроме того в Костанайском районе и Костанае организованы три частных.

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- Без наличия пунктов временного содержания вести работу по реализации закона вообще невозможно, поэтому акиматам Алтынсаринского, Денисовского, Камыстинского, Карабалыкского, Костанайского, Наурзумского, Сарыкольского районов, где пунктов еще нет, даны поручения ускорить строительство, - отметил Шектыбаев.

В ноябре-декабре прошлого года управление впервые провело государственные закупки по четырем новым бюджетным программам — закупало услуги по отлову, временному содержанию, чипированию, стерилизации и вакцинации безнадзорных животных.

В Рудном, Житикаре, Тобыле была проведена работа по одной программе и осуществлен отлов 150 безнадзорных и бродячих животных, - сказал Шектыбаев, - а в Костанае работали по всем четырем программам, процедуры по ним прошли 53 бродячих собаки и кошки. После чего были выпущены в естественную среду обитания.

На 2023 год управление объявило закупки по всем программам для 5-ти городов области: Житикары, Тобыла, Рудного, Костаная, Лисаковска. По трем программам уже определены поставщики. Остался лот, включающий услуги стерилизации, итоги по нему станут известны 3 марта. В управлении ветеринарии очень надеются, что конкурс будет признан состоявшимся.

- По оставшимся районам государственные закупки будут объявлены по мере готовности приютов для временного содержания, - пояснил Ахат Шектыбаев.

Он также добавил, что пока на реализацию новых бюджетных программ направлено 86 млн тенге. Но по мере необходимости управление будет обращаться в областной маслихат с обоснованием выделения дополнительных средств.

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