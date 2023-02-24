Сегодня, 24 февраля, последний день сбора. С 18 февраля гуманитарную помощь принимают возле ТД «Астыкжан» по пр. Абая, 1 "Б" с 10 утра до 11 вечера. Волонтеры поставили там ГАЗель.

Принести можно: средства личной гигиены, термосы, памперсы, power bank, ручные и налобные фонари, различные электроприборы, походные газовые плиты, палатки, спальные мешки, одеяла, раскладушки и матрасы. Все обязательно должно быть новым, не бывшим в употреблении, с этикеткой, нужно принести чек из магазина. Одежда и обувь не принимаются! Вопросы можно задать по номерам телефонов: +7-707-197-18-48, +7-777-900-66-08, +7-707-663-51-27.

- Люди приносили в основном одеяла, подушки, матрасы и средства личной гигиены, - рассказала «НГ» координатор поисково-спасательного отряда «ДОС» Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. - За неделю мы собрали около 100 одеял и около 50 подушек. Примерно по 5-7 человек в день помощь привозили. Например, 20 февраля гуманитарную помощь привезли 6 человек, тогда удалось собрать половину ГАЗели. Этот автомобиль нам предоставил мой брат, Юрий, безвозмездно - он тоже волонтер нашего спасательного отряда.

Планируется, что на следующей неделе ГАЗель отправится в Астану, где через посольство Турции на самолете гуманитарную помощь отправят нуждающимся.

В середине февраля костанайские волонтеры организовали гуманитарный сбор необходимых вещей, чтобы отправить его в Турцию.

Ранее волонтеры и представители НПО Костанайской области планировали, что в Турцию отправятся две фуры, которые бесплатно предоставил житель Турции, занимающийся грузоперевозками в Костанае. Но собрали меньше, чем планировалось.

Прием вещей в остальных пунктах сбора - Доме Дружбы по ул. Алтынсарина, 115, областном ресурсном центре (1 Мая, 151/1) в Костанае и по ул. Школьная, 45 в Тобыле - прекратили, так как туда приносили слишком мало вещей.

Фото предоставлено Олесей ЛОГОШИНОВАЧЕВСКОЙ