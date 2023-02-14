Костанайские волонтеры организовали гуманитарный сбор необходимых вещей, чтобы отправить его в Турцию и в дальнейшем в Сирию. От землетрясений в этих странах погибли более 38 000 человек, еще десятки тысяч пострадали.

Один из пунктов сбора помощи - областной центр НПО, ул. 1 Мая, 151/1

Национальная волонтерская сеть ОО «Общество красного полумесяца» сразу объявила сбор денег через Kaspi Bank. В Костанае гуманитарный сбор начали после того, как нашли две фуры, которые разгрузились у нас и направляются в Турцию.

- Человек, которому принадлежат фуры, сам из Турции и очень переживает за свою родину, поэтому готов помочь нам бесплатно, - сообщила "НГ" координатор поисково-спасательного отряда «ДОС» Костанайской области Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ. - Мы надеемся, что неравнодушных людей будет больше. Я думаю это общая беда, такое может случится с каждой страной.- Мы совместно с ребятами из нашего отряда сложились деньгами и купили коробки с карманными и налобными фонарями (105 штук), а также 10 розеток. Купили 11 одеял. Девушка из Карасу передала гуманитарную помощь, ее дети даже нарисовали флаг Турции на посылке. Другая девушка привезла вещи в Тобыл. И в Дом Дружбы привезли две упаковки памперсов. На данный момент это все, что удалось собрать.

Вещи можно принести по адресам: в Костанае - Дом дружбы (ул. Алтынсарина, 115), в областной ресурсный центр (1 Мая, 151/1), в Тобыле - ул. Школьная, 45.





- Волонтеры сейчас собирают: средства личной гигиены, термосы, памперсы, power bank, ручные и налобные фонари, различные электроприборы, походные газовые плиты. Мы также понимаем, что там нужны палатки, спальные мешки, одеяла, раскладушки, матрасы, - пояснила "НГ" председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн», руководитель областного ресурсного центра НПО Динара УТЕБАЕВА. - Все обязательно должно быть новым, не бывшим в употреблении. Они должны быть с этикеткой, нужно принести с собой чек, так как фуры будут проходить госграницу. Одежда и обувь не принимаются! Когда завершится сбор, сообщим дополнительно. По всем вопросам можно обращаться по номерам телефонов: +7-707-197-18-48, +7-777-900-66-08, +7-707-663-51-27.

Собранные волонтерами и жителями области одеяла и памперсы. На одном из пакетов дети нарисовали флаг Турции

Сейчас решаются проблемы с документами для отправки фур. Одна отправится от Дома Дружбы, другая - от супермаркета «Астыкжан» по пр. Абая, 1 "Б". Волонтеры делают сортировку и маркировку собранных вещей. Если вещей будет мало, волонтеры отправят их в посольство Турции в РК в Астану, откуда помощь доставят уже на самолете.

Волонтеры купили карманные фонари...

налобные фонари...

и удлинители

Лля сбора помощи объединились несколько общественных объединений: "ГрИн", ДПСО "Дос", "Прометей", "Феникс", ДПСО"Регион-10","Донор помощи", "Лидер.кз-Костанай", ДПСО "Барс", "Твори Добро", МРЦ и ОРЦ Костанайской области. Волонтеры покупают необходимые вещи в торговых точках. Поисковики, у которых есть опыт и необходимое снаряжение, хотели отправиться на помощь спасателям в Турцию, но пока это не разрешено - там больше требуются силы МЧС РК.

- Если будет общий призыв добровольцев и само правительство Турции будет просить о такой помощи, то они, конечно, поедут, - добавила Утебаева. - Насколько я знаю, сейчас и власти Турции просят волонтеров не выезжать, пока ситуация там не стабилизировалась.

- Как будет оказана гуманитарная помощь жителям Сирии?



- Мы и в Турцию не могли бы отправить помощь, если бы не нашли попутные машины, так это очень дорого, - пояснила Утебаева. - Если появится машина, которая сможет бесплатно доставить гуманитарную помощь в Сирию, мы объявим сбор и туда.

Фото Андрея СКИБЫ