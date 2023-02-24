Определение по иску руководителя ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николая ГИНЬЯТОВА к управлению здравоохранения административный суд вынес 21 февраля. Гиньятов просил признать действия и решения ответчика незаконными в части ответов о влиянии на жителей часового пояса, в котором сейчас находится наш регион.

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- Я опирался на ответы управления здравоохранения, которые изложил в своей статье на сайте «Нашей Газеты» Владимир Мартынов, - пояснил «НГ» Николай Гиньятов. - В этой статье приводятся ответы институтов географии и астрофизического института им. Фесенкова и других. Когда я попросил эти исследования у управления здравоохранения, они ответили, что не смогли опросить сотрудников института географии, астрофизического института им. Фесенкова, института физиологии человека и животных, а также института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина о наличии или отсутствии каких-либо рисков или негативных последствий для жителей, связанных с нахождением Костанайской области в существующем административном поясе, в связи с отсутствием финансирования.

Однако в административном суде выяснилось, что специалисты управления здравоохранения даже не обращались в эти институты и не выясняли, нужно ли платить за предоставление исследований.

- В итоге представители управления здравоохранения признали свои действия незаконными и попросили заключить медиативное соглашение, - сообщил Гиньятов. - Теперь управление здравоохранения обязано направить запросы во все институты и выяснить, как влияет на жителей области то, что они живут не своем часовом поясе.

Медиативное соглашение в итоге заключили. Теперь управление здравоохранение обязано направить запросы в институты до 25 февраля. В случае невыполнения условий медиативного соглашения они подлежат принудительному исполнению. Если выяснится, что для предоставления исследований специалистам институтов нужны средства, то управление здравоохранения должно подать заявку на их выделение в бюджетную комиссию.

Напомним, 16 февраля на едином дне приема граждан чиновниками, жительница с. Айет Ольга Ведлер задала наболевший вопрос акиму Костанайской области Кумару Аксакалову о переводе региона в свой часовой пояс. Аксакалов ответил, что республиканская рабочая комиссия возобновила работу по этому вопросу.