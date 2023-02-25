Год назад, со 2 марта 2022 года, в Казахстане вступил в силу Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому запрещен отстрел бродячих животных. Вместо этого работает комплекс ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат в естественную среду обитания). Сейчас в Костанайской области отлов бездомных животных приостановлен, так как идут госзакупки по всем лотам программы ОСВВ.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины КРУ им. Байтурсынова Александра ТЕГЗА изучала, как работает программа регулирования численности бродячих животных в Канаде, Германии и Грузии.

Во время отпуска в Тбилиси, 2021 г. Эта собака - бездомная, живет в местном дворе. На фотосессию пришла сама / Фото из личного архива

Александра Алексеевна принимала участие в курсах повышения квалификации для ветеринарных врачей, который прошел в Костанае, и рассказала корреспонденту «НГ» о том, к чему Казахстан, вероятно, придет уже в ближайшем будущем.

Об отношении к животным

- Мне посчастливилось познакомиться с опытом регуляции и контроля численности мелких домашних животных в некоторых странах и, думаю, нам есть чему у них поучиться. Если говорить об Евросоюзе, Канаде и США, там другой подход: численность контролируется очень строго. Все животные, имея чипы, находятся под надзором. И если обнаруживается бездомное животное, то очень быстро вычисляется его владелец. Насколько мне известно, никто из владельцев не отправит на улицу своего питомца. Если по каким-то причинам (переезд, болезнь членов семьи и так далее.) владелец животного не может обеспечить ему соответствующий уход, то питомца определяют в приюты, которые успешно справляются с этой задачей. В дальнем зарубежье вообще невозможно безнаказанно выгнать из дома кошку или собаку. Думаю, что ни у кого там даже не возникает такой мысли. В Канаде мы однажды увидели кошку на улице. На наш вопрос местная жительница ответила, что кошка живет в ближайшем доме и просто ходит в гости в соседний двор. То есть, это максимум, что может произойти с животными на улице.

Общение с животными за пределами СНГ - это очень своеобразный момент. Менталитет заметно отличается от нашего образа жизни. Конечно, есть много возможностей для реализации своих потребностей, но при этом много людей, испытывающих дефицит общения. Это подталкивает их к мысли завести домашних питомцев. Но для того, чтобы завести животное, его потенциальный владелец должен пройти обучение и подтвердить, что он знает как обращаться с кошкой или собакой, как кормить, где найти ветклиники и др. То есть, владеет главными знаниями и навыками, которые необходимы для комфортного содержания питомца.

В приютах Канады содержатся не только кошки и собаки, но и другие животные - например, лошади и коровы / Фото из личного архива

О приютах для животных

- Для того, чтобы помочь сотрудникам приюта, сначала нужно записаться на собеседование. Приходят обычно простые местные жители и записываются по графику. Их помощь заключается в том, что они выгуливают животных, общаются (контактируют) с ними, гладят, играют. Ведь, кроме еды и ветеринарного обслуживания, животным нужно общение, социальная среда. В этих приютах, кстати, содержатся не только кошки и собаки, но и лошади, коровы, которых хозяйка приюта выкупила на убойном пункте. Примеры, когда зоозащитники выкупают животных, которых сдают на мясокомбинаты, не редкость.

В Германии я провела достаточно долгое время по работе. Там, в основном в домах содержат стерилизованных животных. Питомцев в новую семью от заводчика получают уже стерилизованными, поэтому бесконтрольное размножение кошек и собак исключено. Конечно, есть питомники и частные заводчики, которые специализируются на разведении и реализации домашних питомцев. Но работа ведётся планомерно, в соответствии с утвержденными правилами. Однако в Германии я тоже видела приют - в нем размещают животных, которые по разным причинам остались без хозяина. Приют располагается за городом, соблюдены все санитарные нормы, животные содержатся в отдельных клетках. Ветеринарное обслуживание и содержание на высшем уровне.

Александра Тегза: «В первую очередь в Казахстане нужно стерилизовать тех животных, которые живут в семьях» / Фото Андрея СКИБЫ



Об опыте Грузии

- Мы были в Грузии в 2021 году во время отпуска. Первое, что замечаешь там - на улицах очень много собак. Они все имеют бирки и, несмотря на то, что в основном это крупные, красивые, физически развитые животные, очень дружелюбны. Мы видели много дворов, где были по 2-3 собаки. Жители ближайших домов спокойно ухаживают за ними, общаются и животные ведут себя совершенно не агрессивно. Как ветврач, я заинтересовалась этим вопросом. И в беседе со специалистами мы выяснили, что такая работа ведется на регулярной основе и достаточно давно. Собак, которые бесконтрольно появляются во дворах, отлавливают, стерилизуют, делают все прививки и после завершения всех процедур выпускают на то место, где они и были. Животное не стрессует, потому что вернулось в свою привычную среду, у него есть свое место в этих дворах, жильцы относятся к нему очень дружелюбно - это такие же домашние животные, просто они живут на улице. Думаю, именно грузинский опыт организации работы по контролю численности мелких домашних животных ближе нам. Я считаю, что эта модель - одна из ступеней деятельности ветеринарной службы в Казахстане для того чтобы регулировать численность бездомных животных.

Я советую всем ветеринарным специалистам, даже просто во время отпуска, если поедете в Грузию, поинтересуйтесь этим вопросом. Это очень интересное решение, и самое главное, что оно приносит свои плоды. Я считаю, что в первую очередь в Казахстане нужно стерилизовать тех животных, которые живут в семьях, у которых есть владельцы. Вторая задача - вопрос кастрации бездомных животных. Пока что мы находимся в затруднительном положении. Во-первых, приютов для животных у нас крайне мало. В них невозможно разместить всех бездомных животных. Во-вторых, финансирование. Люди, которые содержат приюты, это особая категория, отдающая этой работе очень большие физические и моральные силы. Но такая деятельность требует и больших финансовых средств, а у нас, к сожалению, не отработан механизм их финансирования. И если мы, ветеринарные врачи, проведем кастрацию бездомных животных, непонятно, где они будут находиться в послеоперационный период, кто будет финансировать содержание животных в период реабилитации после кастрации? Пока что ответа на эти вопросы нет.