В Костанайском областном избиркоме сообщили, что четверо человек, которые ранее выдвинули свои кандидатуры в мажилис, не стали продолжать участие в выборах по собственной инициативе. Это директор научно-исследовательского центра экономики и прав Костанайского социально-технического университета Сергей Жалыбин, руководитель Костанайской областной филармонии им. Умурзакова Берик Уразалин, директор КГКП "Костанайский строительный колледж" Серикбай Кадыров, пенсионер Сагит Сеитов.

Фото из архива "НГ"

- Да, я сам снял свою кандидатуру, - подтвердил депутат сената в 1995-1997 гг., депутат мажилиса ІІ и ІІІ созывов Сергей ЖАЛЫБИН. - Была у меня такая задумка - разбавить наш мажилис юристами, потому что практически специалистов таких нет. Но когда увидел, что там выдвигаются люди, которые владеют законотворческими приемами, знают правоприменение, я решил свою кандидатуру снять. Мне 73 года, конечно, я могу еще поработать, но решил уступить дорогу молодым. Надеюсь, кто-то из них получит необходимое количество голосов и пройдет в парламент, получив мандат народа. А не так, как сейчас делается, по партийным спискам. Будет работать достойно.

- По опыту прошлых лет расскажите - по каким причинам могли исключить из списка кандидатов в депутаты?

- На моей практике были случаи, когда прошедшего почти все инстанции кандидата снимали, потому что выяснилось - у него двойное гражданство, тот подал тогда только заявление о смене гражданства, - вспомнил Сергей Михайлович. - Был случай, когда кандидат утаил счет за рубежом, его тоже сняли. Были случаи, когда уже зарегистрированный, пройдя все процедуры проверки, совершил уголовное преступление, тут, бесспорно, надо было снимать.

- С каким настроением пойдете на выборы?

- Надеюсь, что у нас будет более демократичный парламент. Очень критически отношусь к тому составу, который сложил с себя полномочия. Многие наши депутаты - я их вообще не слышу, не знаю, что они сделали для Костанайской области. Хотя говорят, что работа парламентария заключается в том, чтобы создавать законы, но, простите, я не вижу тех, кто мог там создавать законы. У нас считается, что любой медик, предприниматель в состоянии писать законы... Пройдя в парламент, люди также должны представлять интересы области, это же не только законодательный, это еще и представительный высший орган. А раз вы представляете область, значит, будьте добры что-то делать для региона. Масса депутатской работы, а я смотрю - они сидят, в лучшем случае кнопку нажмут. С надеждой рассчитываю, что парламент поменяет свой имидж.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, кого зарегистрировали кандидатами в депутаты мажилиса от Костанайской области.