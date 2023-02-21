Журналист Михаил Козачков сообщил, что список статей, по которым он проходил подозреваемым, заметно сократился, передает КазТАГ.

«В минувшую субботу мне была изменена мера пресечения в связи с изменением обвинения. Я не могу разглашать все подробности, но список статей, по которым я проходил подозреваемым, заметно сократился. Например, в связи с моим раскаянием прекращено дело по разглашению государственных секретов, которые я незаконно разгласил», – сообщил Козачков в Telegram-канале.

Журналист также заявил, что установлено нарушение закона с его стороны при публикации материалов и статей.

«Занимаясь журналистскими расследованиями, находясь в постоянном поиске новых сведений, все время ходишь по краю. И вот так получилось, что я совершил незаконный сбор и распространение персональных данных нескольких человек. Я понимаю, что был неправ, в какой-то момент потерял связь с реальностью, и готов нести за это ответственность. Сейчас я жду суда и очень надеюсь, что он проявит ко мне снисходительность», – делится Козачков.

Он также приносит извинения тем, кто, по его словам, пострадал от его работы – семья Абдыгаппаровых, Зарина Акшолакова и Азима Абдуллаева, а также их семьям.

Напомним, Михаил Козачков был задержан АФМ 18 декабря и помещен в ИВС по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева в совершении рейдерских захватов. По оценке экспертов, задержание сопровождалось грубыми нарушениями со стороны АФМ, по которым Республиканская коллегия адвокатов уже готовит свои заключения. Оказать помощь журналисту выразил готовность международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз». Также в поддержку задержанного выступили главный редактор газеты «Время» Лев Тараков, Союз журналистов Казахстана и множество известных казахстанских журналистов.

19 декабря депутат мажилиса Азат Перуашев подчеркнул необходимость соблюдения АФМ прав задержанного накануне журналиста Михаила Козачкова и потребовал не нарушать закон в его отношении. В этот же день представители медийного сообщества и общественники обратились к Токаеву с просьбой помочь освободить Козачкова, выразив мнение, что данное дело саботирует обещанные главой государства политические реформы. Позднее на обращение отреагировала Акорда, заявив в частности, что дело Козачкова должно рассматриваться исключительно в правовом поле.

20 декабря генеральная прокуратура пообещала обратить внимание на информацию о нарушениях по делу известного казахстанского журналиста Михаила Козачкова, заявив о начале проверки действий правоохранителей.

18 февраля журналиста перевели под домашний арест.