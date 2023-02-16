Приговор 19-летнему Танату КОЖАБЕКОВУ вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 16 февраля. Он обвинялся в том, что в ноябре 2022 года зарезал своего соседа Андрея Кельбаха. Подсудимый пил с ним вино. Во время пьянки Кельбах стал извиняться за то, что написал на Кожабекова заявление в полицию о краже сотового телефона. По словам подсудимого, он просил его замолчать, но тот продолжал извиняться. Тогда Кожабеков придушил Кельбаха занавеской, а потом перерезал горло кухонных ножом. Объяснить, почему он убил соседа, подсудимый так и не смог, но свою вину полностью признал.

- Назначить Кожабекову 10 лет лишения свободы за убийство Кельбаха и 2 года за ранее неотбытую часть наказания, - сообщил судья Жолдыбай МЕТАЕВ. - Окончательно назначить Кожабекову 12 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

В качестве смягчающих обстоятельств судья признал полное признание вины подсудимым и чистосердечное раскаяние.

- Согласно выводам экспертизы, подсудимый был вменяемым во время совершения преступления и совершил его умышленно, - разъяснил приговор судья Метаев. - Когда Кельбах потерял сознание после того, как подсудимый напал на него с занавеской, он был в беспомощном состоянии, но Кожабеков умышленно его зарезал.

Кожабеков коротко сообщил, что приговор ему понятен. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.