Дело по обвинению 19-летнего жителя Докучаевки Таната КОЖАБЕКОВА в убийстве начал рассматривать СМУС Костанайской области 2 февраля. Согласно фабуле дела, в ноябре 2022 года Кожабеков зарезал своего соседа - 47-летнего Андрея Кельбаха.

Причину убийства подсудимый пояснить не смог. По версии обвинения, преступление произошло «на почве плохих воспоминаний потерпевшего». До этого Кожабеков был не раз судим за кражу скота и другие мелкие преступления.

- После совместного распития вина «Лоза» Кельбах вспомнил, что написал на Кожабекова заявление в полицию о краже сотового телефона, - зачитал обвинительное заключение заместитель прокурора Костанайской области Джанибек БАКАЕВ. - За это подсудимому давали ограничение свободы. Кельбах стал извиняться, Кожабекову это не понравилось. Он опросил прекратить, но тот продолжал. Когда Кельбах пошел в зал, подсудимый накинулся на него сзади и начал душить бельевой занавеской с такой силой, что тот потерял сознание. После этого Кожабеков взял кухонный нож и перерезал горло Кельбаху.

Подсудимый сразу признал вину и сообщил, что раскаивается.

- Я душил его занавеской, потом взял нож, - подтвердил Кожабеков.

- Вы же понимали, что режете горло человеку? Как такое возможно? - поинтересовался судья Жолдыбай МЕТАЕВ.

- Уважаемый суд! Я сам не могу ответить себе на этот вопрос. Не знаю, что на меня нашло, умысла не было, - сказал подсудимый.

Житель Докучаевки Алексей ДМИТРИЕВ пояснил, что в ноябре выпивал вместе с Кожабековым.

- Он мой хороший друг, мы часто встречались, - пояснил свидетель. - В тот день пили вино, пиво, коньяк. Потом я уснул. Проснулся, увидел, что у Таната все руки в крови. И он сказал: «Кажется, я его зарезал». Его дядя сразу вызвал полицию, Танат во всем признался.

Выходя из зала суда, Дмитриев сказал подсудимому: «Держись, Танат!»

Свидетельница Антонина Данильченко, хозяйка магазина «Уют», подтвердила, что Кожабеков и его друзья покупали у нее спиртное.

Все свидетели охарактеризовали подсудимого и убитого, как спокойных и неконфликтных односельчан.

Очередное слушание назначено на 8 февраля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ