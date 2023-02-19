На эти не очень радостные заметки меня натолкнула статья Андрея Скибы «Мы живем в разных мирах» об очень скромной встрече со мной в областной библиотеке 3 февраля. И если бы только сама статья! Встречаю буквально вчера соседа, образованного человека, и он, прочитавший статью, мне с удивлением говорит: «Что, молодежь нынче не та? Что-то на вас не похоже».

Так о чем же по сути шел разговор? Конечно же, и о разных, более того, разнообразных мирах. Не случайно в начале встречи были показаны кадры со сценой урока в музее из «Большой перемены». Для чего? Чтобы наглядно продемонстрировать: то, что дозволено режиссеру и актеру, может быть совершенно неуместно для учителя. У них разные задачи и, соответственно, в чем-то и разная палитра. Миры их творчества «разные».

Что же касается молодежи, то я сам принципиально далек от абстрактных выводов. Это все равно, что оптом судить о всех русских, украинцах, казахах. Люди разные, и ни один профессор, ни один академик не вправе с ходу валить все в одно. Я и сейчас встречаюсь с молодежью, на сеансах одновременной игры и не только. И это буквально крохи счастья. Представьте интернат для глухонемых детей и подростков с живыми лучащимися глазами. Да они тянутся и к знаниям, и к общению. Да и в автобусах я не раз замечал самое внимательное отношение молодых.

Так что дело не в самой молодежи. А в чем же? В том, о чем я раздумываю уже не одно десятилетие. Первое - это общемировая проблема раздробленности и хаотичности информационных потоков, разобщающей и запутывающей нас всех, а не только молодежь. Второе - те суженные миры информации, в которые вовлекается собственно молодежь системами образования. Даже официально культивируемое трехъязычие сплошь и рядом оказывается кастрированным полиязычием. Почему? Да потому что знание любого количества языков будет куцым, если оно не опирается на язык культуры.

Казалось бы, так ли важно, знают ли ваши студенты и ученики о Ганнибале, Каннах, Цезаре? С узко функциональной точки зрения не важно. Но крайне важно не из каких-то абстрактно-моральных соображений и рассуждений об эрудиции вообще. Так с чего бы тогда это важно? Да с того, что язык культуры - неотъемлемая составляющая нашего общения, нашего взаимопонимания, межличностных отношений.

И в этих обстоятельствах одна из центральных задач любого учителя - пытаться стать хоть и шатким, но мостиком над пропастями в культурах языков, образов и эмоций. Потому-то и я сам нередко ставил перед студентами такие вопросы, на которые они, как я уже знаю по опыту, не ответят - из-за «специфики» современного образования. Но потому-то и ставлю, что любая встреча учителя с аудиторией - по своему учебная. А это значит, что хоть кто-то, уходя с такой встречи, будет знать больше, чем прежде, а может быть, еще и задумается над тем, что до этого казалось слишком простым и самоочевидным.