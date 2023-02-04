Мероприятие прошло 3 февраля в Костанайской областной универсальной научной библиотеке им. Толстого и было посвящено юбилею профессора КРУ им. Байтурсынова, кандидата философских наук, читателю библиотеки с 40-летним стажем, хорошо известного аудитории «НГ» Юрия Яковлевича БОНДАРЕНКО.

Поздравить его пришли студенты КинЭУ им. Дулатова, костанайские деятели культуры, а также его друзья и сослуживцы.

Поздравить Юрия Яковлевича с юбилеем пришли студенты КинЭУ и деятели культуры Костаная

Ведущий мероприятия, заведующий сектором КОУНБ им. Толстого Алексей ОЛЕКСЮК вкратце рассказал биографию Юрия Бондаренко:

- Он родился 1 февраля в 1948 году в г. Луга в Ленинградской области, но его отец - советский военный летчик, участник ВОВ был родом из Костаная. Некоторое время после войны пожив в Эстонии, в 1956 году он вернулся в наш город, - рассказал Олексюк. - В 1966 году здесь Юрий Яковлевич окончил СШ №8 и поступил на исторический факультет костанайского пединститута, который окончил с отличием в 1971 году. После учебы Бондаренко работал в краеведческом музее, отслужил в саперном батальоне и с 1974 года начал преподавательскую работу. В 1980 году окончил аспирантуру философского факультета МГУ им. Ломоносова, в 81-м году защитил кандидатскую диссертацию, занимался пропагандой научного атеизма. Бондаренко - автор более тысячи различных книг, статей и публикаций. Он также замечательный шашист.

Встреча прошла в форме беседы юбиляра с аудиторией. Обсудили вопросы образования и культуры.

Бондаренко прочитал лекцию гостям

- Сфера образования в Костанае сейчас в очень непростом положении. Не знаю, как в КФ ЧелГУ, но в КРУ им. Байтурсынова вся кафедра философии просто обрушилась! - начал беседу с присутствующими Юрий Яковлевич. - А что касается моего юбилея: сегодня такое положение в мире, в том числе и на постсоветском пространстве, что стыдно юбилейничать, когда где-то льется кровь, но и стыдно чем-то хвастаться, когда то, чему больше 50 лет, рушится у нас на глазах.

- Какие изменения происходят в культурной жизни нашего региона? - спросил у Бондаренко Олексюк.

- У нас строятся хорошие дома, но чудовищно относятся к деревьям - это тоже часть культуры. У меня есть ощущение, что сегодня культура идет на спад, к сожалению, зачастую мы не замечаем деятелей культуры, которые проживают в Костанае, - ответил Юрий Яковлевич и обратился к студентам. - На первом этаже этой библиотеки есть выставка картин костанайского художника Георгия Сокова, я спрашивал у молодежи, слышали ли они когда-нибудь названия двух его картин «Вальпургиева ночь» и «Молох», понятно ли им о чем идет речь? Проблема в том, что мы с вами живем в двух разных мирах, я уже не очень понимаю, о чем вы говорите, и вы не понимаете меня.

Бондаренко рассказал студентам, что значат эти слова и продолжил:

- 80 лет прошло со времен Сталинградской битвы, а может кто-то из вас сказать, почему Сталинград называют Каннами? Что вы слышали о Каннах?

Студенты спрашивали, что это такое, вспоминали Каннский кинофестиваль, но не могли дать правильный ответ.

- Дело в том, что мы говорим с вами на разных языках, на разных языках культуры, - пояснил неведение молодежи Юрий Яковлевич. - Канны - это место которое связано с мировой историей войн, вы слышали о полководце который зашатал стены Рима и чуть было не сокрушил его?

Студенты думали, что речь идет об Александре Македонском, некоторые стали искать правильный ответ в интернете. В итоге никто так и не дал правильный ответ, и профессор пояснил, что это карфагенский полководец Ганнибал, а Каннами Сталинград называют по аналогии с битвой при Каннах, потому что советская армия, также как и карфагенская римлян, смогла окружить немецкую и взять в оцепление.

Далее деятели культуры Костаная выражали юбиляру свои поздравления.

Тамара Королёева подарила Юрию Бондаренко его портрет

- В школе №10, которая была центром по контрпропаганде, учились дети Юрия Яковлевича, дочь Ольга и сын Денис, это была гордость нашей школы! - выступила с речью почетный костанайский педагог Тамара КОРОЛЁВА. - Юрий Бондаренко поражает меня своим оптимизмом, это прежде всего и его острый ум, я очень ценю то, что пишет этот человек о своем отце, детях и жене.

Портрет Юрия Бондаренко, подаренный Тамарой Королёевой

Выставка книг, грамот и медалей Юрия Бондаренко

Алексей Олексюк обратил внимание присутствующих на выставку книг, грамот и работ Юрия Яковлевича и попросил, в частности студентов, которые не знакомы с его работами (многие вероятно видели профессора впервые в жизни), подойти и ознакомится с ними. Но увы, никого выставка не заинтересовала, и после встречи студенты поспешили покинуть помещение. Многие из них большую часть времени постоянно отвлекались на свои смартфоны, но некоторые действительно были увлечены лекциями Бондаренко и темами беседы.

- Юрий Яковлевич высказывал сильные слова, чувствуется философский дух, указания и наставления для студентов, - отметил после встречи студент КинЭУ им. Дулатова Никита ШАКИН. - Большинство студентов правда сидели в телефонах, что было некрасиво по отношению к спикеру, он старался для нас, для молодежи, высказывал свое мнение, говорил о том, как развивать себя как человека, как личность.

Фото Андрея СКИБЫ