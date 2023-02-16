Складной нож в кармане куртки учащегося нашел 15 февраля охранник ТОО «Сакшы секьюрити» при проверке металлоискателем на проходной в Костанайский Высший политехнический колледж. Сотрудник охраны задержал учащегося и вызвал на место наряд полиции УВД г. Костанай, сообщает Polisia.kz.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа изъяла нож и доставила 18-летнего студента в отдел полиции.

- При выяснении обстоятельств было установлено, что студент, учащийся другого коледжа, который приехал на мероприятие в данное учебное заведение. Он пояснил, что он помогал родителя по хозйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, про что он забыл, так весит предмет мало, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Проведенная экспертиза показала, что нож не является холодным оружем. Со студентом провели профилактическую беседу и уведомили о проишествии его родителей. После студента отпустили домой.



Напомним, 13 февраля в Петропавловске один из учеников 9-го класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников. Пострадали трое детей, двое из них были доставлены в больницу. По данным прокурора г. Петропавловск несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете.

Министр просвещения после произошедшего поручил проверить безопасность во всех школах страны.