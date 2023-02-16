Дело в отношении участкового-инспектора Валихана ЖУСУПОВА рассмотрели в Мендыкаринском районном суде 14 февраля. Житель села Харьковское Александр СОЛКИН обвинял майора полиции в превышении должностных полномочий.

Александр Солкин

Инцидент произошел 2 июня 2022 года. По словам Солкина, он был выпившим - отмечал День защиты детей, а Жусупов ударил его в пах, перекинул через себя, после чего применил удушающий прием и пнул в глаз.



Через два дня Солкин обратился в управление собственной безопасности с заявлением об избиении. В ЕРДР зарегистрировали расследование по ст. 362 ч. 4 п. 1 УК РК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения). В декабре его прекратили за отсутствием состава преступления. 28 декабря был составлен административный протокол по ст. 73-1 КоАП РК (Причинение легкого вреда здоровью), который и рассмотрел районный суд.

В суде Жусупов вину не признал, заявив, что "исполнял свои обязанности в рамках закона". На первом заседании 7 февраля Солкин пересказал свою историю и вновь пояснил, что легкий вред здоровью ему нанес именно Жусупов. Суд приступил к допросу свидетелей. Но на втором заседании, которое состоялось 14 февраля, Солкин выступил с ходатайством о прекращении слушания в связи с отсутствием к участковому каких-либо претензий. Суд не стал изучать материалы уголовного дела в отношении Жусупова и почти сразу перешел к прениям.

- Претензий не имею, я уже устал от этого разбирательства, уже много времени прошло, - объяснил свое решение Солкин.

Сергей Кассиров и Валихан Жусупов



- В ходе рассмотрения дела было установлено, что 2 июня 2022 года Жусупов обнаружил Солкина в состоянии алкогольного опьянения, - выступил адвокат Сергей КАССИРОВ, представляющий интересы участкового. - Он сделал Солкину замечание, на которое он не отреагировал. В результате Жусупов предложил проследовать на медицинское освидетельствование с целью прекращения его противоправных действий. В результате этого произошел конфликт - Солкин оказал неповиновение, сопротивление, вынужденно были применены приемы борьбы для доставления Солкина в отдел полиции, чтобы составить протокол, и в районную больницу на медосвидетельствование. Жусупов действовал в рамках закона, нарушений с его стороны не допущено. Это подтверждается постановлением о прекращении уголовного дела, с данным решением согласилась прокуратура. Кроме того, согласно ответу на мой запрос в полицию, приговор по ст. 440 (распитие спиртных напитков в общественном месте) в отношении Солкина вступил в законную силу.

Мендыкаринский районный суд после июньского конфликта признал Солкина виновным не только по ст. 440 за распитие алкоголя в неположенном месте, но и по ст. 667 КоАП РК - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Однако 22 июля 2022 года второй протокол был обжалован в областном суде. В постановлении указано, что у Солкина действительно зафиксированы кровопотеки в районе лица, шеи и грудной клетки, а также различные ссадины. При этом Жусупов пояснял тогда суду: "откуда у Солкина появились после его общения с ним телесные повреждения, он не знает".



В итоге председатель Мендыкаринского районного суда Нурбол МУКАНОВ прекратил производство по ст. 73-1 КоАП РК за отсутствием состава правонарушения.





- Суд, согласно материалам дела, не установил умысла на приченение телесных повреждений Солкину, - сказал Муканов. - Солкин привлечен к ответственности по ст. 440, постановление вступило в законную силу. Правонарушение, предусмотренное ч.1ст. 73-1 КоАП РК, может быть совершено только с прямым умыслом. То есть виновный должен умышленно наносить телесные повреждения. Достоверных доказательств причинения Жусуповым телесных повреждений в виде легкого вреда здоровью суду представлено не было. Физическая сила была применена в целях прекращения общественно-опасных деяний с учетом конкретной ситуации. Суд пришел к выводу, что в действиях Жусупова нет состава административного правонарушения.

Фото Георгия ГОВОРОВА

