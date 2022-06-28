Заявление в управление собственной безопасности ДП Костанайской области на участкового инспектора Валихана Жусупова было отправлено 4 июня. 32-летний житель села Харьковское Александр СОЛКИН пытается доказать, что 2 июня Жусупов избил его.

Фото из личного архива Александра СОЛКИНА

- Это случилось примерно в 18:35, я был выпившим, отмечал День защиты детей, - рассказал «НГ» Солкин. - Участковый подошел ко мне и спросил: «Сань, ты чего, выпивший?». Я ответил положительно и сказал, что скоро пойду домой. Слово за слово, мы зацепились. Он сначала ударил меня ладошкой, а я в ответ сказал ему, что он мне должен отдать долг - 5 000 тенге. Он разозлился и на этой почве начал меня избивать. Ударил в пах, перекинул через себя, после чего применил удушающий прием и пнул в глаз. Я уже не все помню хорошо.

По словам Солкина, после избиения его отвезли на экспертизу в районный отдел полиции, где подтвердили среднюю степень опьянения. На ночь оставили в участке.

Фото Ксении РЕБИК



- Утром пришел участковый и предложил договориться, чтобы я заявление на него не писал, - утверждает Солкин. - Он сказал, что попросит судью, чтобы она ограничилась предупреждением. Я подумал, что хочу скорее попасть домой, и поэтому согласился. Суд прошел, меня отпустили, а на следующее утро мы поехали в Костанай, чтобы написать заявление. На уровне района его бесполезно было писать. В больнице я снял побои - мне привлечен легкий вред здоровью, нос был сломан. Я пару недель не мог работать, так как был на больничном. Участковый зашугал свидетелей, они боятся против него что-то говорить.

Солкин отмечает, что пока расследование в УСБ проходит без явных нарушений.

- Я хочу помочь Александру добиться справедливости, да и не только я, а все село, - добавляет Руслан ТУРГУМБАЕВ, сосед Солкина. - Мы раньше не жаловались на участкового, жалели его. А если завтра он убьет кого-то? Кто давал участковому право избивать людей? У нас есть видео финала этого инцидента. Посмотрите видео - участковый стоит над ним, а люди боятся ему что-либо сказать.

«НГ» обратилась за комментарием в департамент полиции. Начальник ДП Ерлан ОМАРБЕКОВ ответил, что по заявлению Солкина в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело в отношении майора Жусупова по статье 362 ч. 4 п. 1 УК РК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения).

- Жусупов во время работы зарекомендовал себя с положительной стороны, как добросовестный и исполнительный сотрудник, в органах он служит с мая 2009 года, - сообщил Омарбеков. - Дело находится в производстве УСБ и по нему проходят необходимые следственные действия. Общий срок расследования по делам предварительного следствия, согласно УПК, составляет 2 месяца. Участковый инспектор Жусупов в настоящее время находится на службе. Вопрос о его нахождении в занимаемой должности будет рассмотрен после принятия решения по уголовному делу.