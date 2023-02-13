Итоги инвентаризации в садовых обществах сегодня, 13 февраля, обсуждали в акимате Костаная.

Фото из архива "НГ"

Этот процесс был запущен еще в 2021 году, когда чиновники проанализировали состояние четырех садовых обществ: «Хи­мик», «Красный партизан», «КЖБИ» и «Чапаева». В 2022 инвентаризация прошла и в остальных обществах. 8 февраля аким провел встречу с председателями дачных обществ, которая оказалась закрытой для журналистов "НГ".

Дачники хотят сверить данные инвентаризации, чтобы удостовериться, что их участки есть в базе и сносить их не будут. И хотя по итогам встречи аким Марат ЖУНДУБАЕВ написал, что "в ближайшем будущем строительство новых объектов в границах Костанайских СО не предполагается", дачники переживают - не изменится ли позиция властей в будущем дальнем.

Согласно протоколу встречи от 8 февраля, который предоставили "НГ" дачники, аким Костаная поручил:

- во-первых, предоставить председателям садовых обществ материалы ревизии с учетом защиты персональных данных и исправить в случае чего некорректные данные,

- во-вторых, рассмотреть возможность участия председателей СО в работе земельной комиссии при предоставления земельных участков в вверенных им садовых обществах (в качестве наблюдателей).

Фото Георгия ГОВОРОВА

- По инвентаризации дачных обществ было выделено 75,6 млн тенге, ее провели и выявили массу нарушений, - сказал Жундубаев сегодня на аппаратном совещании. - К нам приходили руководители крупных обществ, вопрос мы с ними обсудили. В том числе по распределению земли в садоводческих обществах. Мы пошли им навстречу, будем приглашать руководителей на земельную комиссию. Но единственное - сразу попрошу, чтобы завтра не получилось, что руководители обществ будут лоббировать свои интересы. Мы готовы выслушать их мнение при распределении земли, но нужно всесторонне подойти к этому вопросу и риск исключить. Должна быть прозрачность, понятно? У общества есть свои, возможно, какие-то родственники или близкие люди. Чтобы не получилось так, чтобы вам навязывалась какая-то отдельная фамилия. Но с учетом их мнения. Все-таки они знают состояние обществ - кто работает, кто нет, кто давно бросил участок. И ознакомьте руководителей с итогами инвентаризации с учетом защиты персональных данных. Тем более, они нам помогали с ее проведением.

Согласно тому же протоколу, аким поручил: рассмотреть возможность ремонта дорог на въезде в садовые общества, совместно с ГКП "Костанай-Су" провести очистку и благоустройство территории в районе гидроузла СО "Красный партизан", а также изучить возможность переноса полигона по вывозу снега с территории возле СО "Текстильщик".