"Если государство помогает бизнесу, то и от него надо требовать отдачи"

3 февраля 2023 года прошла встреча населения Федоровского района с главой области Кумаром Аксакаловым. Точнее, эту встречу правильнее было бы назвать встречей не с населением, а с главами крестьянских хозяйств.

Меня заинтересовали цифры, озвученные акимом области. Он признал, что только за счет роста цен сельское хозяйство нашей области в 2020-2022 годах произвело продукции на сумму около 3 трлн тенге. В физическом объеме за это время производство мяса и молока значительно снизилось. И наооборот - субсидии, полученные сельхозпроизводителям возросли.

Сейчас поставлена задача - увеличить количество молочно-товарных ферм. Некоторые главы хозяйств тут же изъявили желание их строить, но опять же - за счет государства. Видите ли они сами могут профинансировать строительство только от 1% до 15%.

Помнится, с какой помпой сообщалось о строительстве мясоперерабатывающих предприятий в Костанайской области. Ну и что? Мясокомбинатов понастроили, а скота нет. Простаивают инвестиционные проекты. Как бы не получилось то же и с молочными фермами.

Я всегда говорю: если государство помогает бизнесу, то и от него надо требовать отдачи. А наши бизнесмены больше думают о своем кармане. Возьмем заоблачные цены на тоже молоко. По словам одного из руководителей крестьянского хозяйства, они имеют 85 тенге прибыли с одного литра произведенного молока. Не упустят своей возможности положить в свой карман и переработчики молока, и торговцы. А за все платит конечный потребитель, то есть мы.

Наш бизнес уже доказал, что в Древнем Египте ошибались. Там говорили: «То, что не приносит пользы всему рою, не может принести пользы и одной пчеле». У нас же «одна пчела» живет в свое удовольствие за счет «всего роя».

Вот еще один пример: 25 ноября 2022 года руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Тимур Бисимбаев на брифинге сообщил, что в этом году в нашей области намолотили 12,2 тысячи тонн гречихи. Потребность населения области - 6,4 тысячи тонн. Производители гречихи от государства получили по 15 тысяч тенге за каждую произведенную тонну гречихи, то есть по 15 тенге за каждый килограмм. Почему же тогда цена на гречневую крупу выросла практически на 50%? Кто смог на этом нажиться?

Я понимаю, что без земли не вырастишь хлеба. Но и с одной землей его не вырастишь. Еще нужен плуг и нужны семена, нужны удобрения, нужно лето с дождями и главное - нужны люди, которые будут на земле работать. Беда в том, что пашут и сеют многие, а результаты труда присваивает один.

Наверху заговорили, о необходимости ревизии земель в Казахстане. Хотят проверить, кто и как получил ее в собственность. Думаю, что дальше разговоров это не пойдет. А жаль. Давно пора навести порядок и не только с землей, но и с промышленными предприятиями.

Кстати о несостоятельности нашего рынка заговорили и в научных кругах. Вот что сказала академик Академии социальных наук РК, доктор философских наук, профессор Г. Соловьева.: «Устойчивое развитие капитализма оказалось мифом. Прав был-таки Маркс. Капитализм омолаживается только с помощью кризиса, а в эпоху глобализации кризис становится глобальным. Как выйти из него? Правительства срочно принимают антикризисные программы, суть которых - в прямом вмешательстве в экономику. Рынок не в состоянии сам себя излечить, будучи иррациональным, мистическим, безрассудным». (Г. Соловьева «О вере, любви, дружбе. Диалог эпох». Алматы: ADAL KITAP, 2022 год, стр. 30).

А зачем нам больной рынок? Необходимо наводить порядок не на словах, а на деле. Заставить вернуть все, что при Назарбаеве бесконтрольно растащили.