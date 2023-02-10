Количество фактов мошенничества в Казахстане в 2022 году выросло на 6% по сравнению с 2021 годом. В Костанайской области в прошлом году зарегистрировали 1 755 заявлений, ущерб по ним составил 460 млн тенге.

Бауыржан Абенов и Бауыржан Бекбосынов

- Анализ показал что в большинстве случаев пострадавшими становятся люди в возрасте 40-60 лет, они имеют постоянное место работы - сообщил на брифинге в РСК заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан БЕКБОСЫНОВ.

В 2015-2018 годы удельный вес мошенничества в общей структуре преступности составлял 4-6 %, то в 2019 году этот показатель достиг 10%, а в 2022 году - уже 25%. Рост связывают с развитием IT-технологий, активным переходом граждан на цифровые платформы. Больше 70% всех мошеннических преступлений совершили в Интернете. Чаще всего попались на уловки злоумышленников жители Костаная, Рудного, Тобыла, Лисаковска и Аркалыка, а также Житикаринского, Карабалыкского и Аулиекольского районов.

Жертвами мошенников при покупке товаров в Интернете в прошлом году стали 397 человек, при оформлении кредитов - 725.

Возраст же самих мошенников - от 20 до 40 лет. Есть среди них и несовершеннолетние - таких было 9. Как правило, это люди, имеющие навыки в IT-сфере.

Правоохранители отмечают, что раскрыть эти преступления сложно. В 1 264 зарегистрированных случаях интернет-мошенничества привлечь к ответственности смогли 155 человек.

- Основной вид регистрации мошенничества - это звонки от сотрудников службы безопасности банков, 358 случаев, - сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Бауыржан АБЕНОВ. - Также наиболее частые виды: получение предоплаты за не существующий товар по интернет-объявлениям - 349 случаев, вложения в инвестиции – 225 случаев, оформление онлайн-займов – 164 случая.

Как отметили на брифинге, только профилактика поможет предотвратить подобные преступления. Корреспондент "НГ" спросила - так ли эффективны профилактические меры, учитывая рост интернет-преступности, и какими технологическими средствами обеспечены костанайские полицейские, чтобы идти на опережение, а не по следам преступников?

- Сегодня в аппарате министерства функционирует центр по борьбе с киберпреступностью, в наших вузах также открыты аналогичные центры, в департаменте полиции имеется отдел по борьбе с киберпреступностью. Мы начали проводить набор сотрудников с IT-познаниями, - ответил Абенов. - Действительно мошенники опережают. Мы работу в данном направлении проводим. Создана программа по противодействию с киберпреступностью. Стараемся предупредить.

В качестве примера, что профилактика действенна, привели случай из Житикары - благодаря профилактической беседе участкового инспектора местная жительница не попалась на уловку мошенника. "Спасибо нашему участковому, который провел встречу с людьми пожилого возраста... Все, о чем рассказал нам полицейский, я хорошо запомнила. И, когда мне позвонили с незнакомого номера, точно действовала, как говорил участковый", - написала в благодарственном письме житикаринка Раиса Хусаинова.

Однако случаев, когда костанайцы попадаются на действия злоумышленников, становится все больше. За первый месяц 2023 года зарегистрированы 94 факта интернет-мошенничества, ущерб составил 72 млн тенге.

В прокуратуре рассказали о распространенных способах обмана и граждан.





В этом году около 60 жителей области попались на такую схему, как предоплата, либо полная оплата товара на интернет-площадках или мессенджерах. Ущерб - от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов тенге.

- Если покупатель отказывается с вами встречаться, это мошенник, - отметил Бекбосынов.

Еще один распространенный сценарий - имитация проверки сотрудниками банков. Мошенник звонит и сообщает о взломе персональных счетов.

- Это ложь, - твердо сказал прокурор. - Сегодня безопасность банков на очень хорошем уровне, и если вы не передаете преступникам свои пароли, номера и секретные коды, взломать счета они не в состоянии.

На такую уловку недавно попалась жительница Костаная. По телефону ей сказали, что на ее имя некто оформляет кредит и нужно пресечь это преступление. В итоге потеряла 2 млн тенге.

Оформление кредитов по просьбе друзей и родственников - тоже один из видов мошенничества.

- Несомненно, помощь ближнему – это хорошо, но есть риски быть обманутым, - отметил Бекбосынов. - Только в этом году возбуждены 4 уголовных дела в отношении женщины, которая просила оформить кредиты, но не расплачивалась за них, а все деньги растратила на свои нужды.

На протяжении нескольких лет люди попадаются на мошеннических схемах по аренде жилья.

- Чтобы избежать обмана, нужно арендовать жилье в агентствах недвижимости, - дал совет прокурор, - в Костанае их много.

Желающих быстро заработать "легкие деньги" чаще всего манят фейковые истории с валютными биржами, продажей акций и различными выигрышами. Жительница области потеряла 7,5 млн тенге - она пыталась заработать на акциях "КазМунайГаз", но в итоге перевела деньги мошенникам.

А вот еще один сценарий, который злоумышленники разыграли с пенсионеркой из Костаная. Об истории Амины-апа "НГ" писала, общая сумма ущерба, нанесенного пенсионерке, составила 15 млн тенге. Ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил о специальной операции по обезвреживанию банды мошенников. Как правило, жертву убеждают, что нужно переоформить квартиру, либо взять кредит для имитации, без каких-либо для нее последствий. Все переданное имущество, по легенде, обязательно вернется по завершению спецоперации. Но в результате человек остается и без квартиры, и без денег. Дело Амины-апа все еще на стадии расследования. Денежные средства были переведены на карточные счета дропов, а после выведены в криптовалюту. Как уточнили в ДП, отвечая на вопрос "НГ", сейчас ожидают сведения о владельцах криптокошельков. Останутся две пожилые женщины в своей квартире - вопрос еще остается открытым. Но в ДП отметили - есть возможность оспорить сделку, оформленную под влиянием обмана, в порядке гражданского судопроизводства.

- Положительный исход при рассмотрении иска в гражданском судопроизводстве возможен только при обеспечении требований ст. 24 УПК по уголовному делу, когда установлены все обстоятельства преступления и достоверно известно, что оформление кредита стало возможным из-за несовершенства банковской системы безопасности, - пояснил заместитель начальника ДП Бауыржан Абенов. - После обеспечения полноты по уголовному делу потерпевший может обратиться к следователю, взять копии материала уголовного дела и в последующем обратиться в суд с целью признать сделку недействительной.

На брифинге отметили - как правило, преступники используют инструменты нейролингвистического программирования.

- Мошенники могут использовать разные приемы - это речевые манипуляции, после которых человек, сам того не ведая, попадается на уловки, - уточнил прокурор Бауыржан Бекбосынов. - Чаще применяют цейтнот - когда решение нужно применять прямо сейчас. У жертвы не должно быть времени подумать, мошенники стараются сделать так, чтобы жертва приняла решение. Действуют по принципу "куй железо, пока горячо".

Чаще всего мошенники очень вежливы. Обращаются по имени и отчеству, без грубости и прямых угроз. Маскируются под корпоративную культуру тех организаций, за работников которых себя выдают. Одни из популярных механизмов - вызвать чувство страха. Если жертву сильно испугать, она будет делать то, что говорят на другом конце провода. Поэтому стоит человеку сказать, что с его счетами происходят какие-то опасные операции, тот без раздумья бросается спасать свое имущество.

- Мы еще раз хотим предупредить наших граждан об использовании мошенниками множества психологических манипуляций, - обратился к костанайцам Бекбосынов. - Чтобы избежать проблем, необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, не поддавайтесь соблазну купить товар по заниженной цене у непроверенного продавца. Во-вторых, не передавайте свои данные, пароли и коды никому, даже сотрудникам банков. В-третьих, не переходите по подозрительным ссылкам. Эти три простых шага уберегут вас от интернет-мошенников.