В Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин с детьми не будут
По словам премьер-министра Алихана Смаилова, это не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами, передает Informbiro.kz.
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В Казахстане не будут снижать пенсионный возраст для женщин за каждого рождённого ребёнка. Об этом говорится в ответе премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский запрос Аманжана Жамалова.
Премьер-министр напомнил, что в стране действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты. Они определяются трудовым стажем. Также для женщин существуют льготы по исчислению стажа с учётом декрета по рождению и уходу за ребёнком. В трудовой стаж женщин засчитывается время ухода за ребёнком до достижения трёхлетнего возраста.
Также с 2014 года государство субсидирует обязательные пенсионные взносы женщин, находящихся в декрете.
"Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребёнка на два года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем", – ответил Смаилов на депутатский запрос.
Ранее депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов предложил снижать пенсионный возраст женщин на два года за рождение каждого ребёнка, но снижение не должно превышать 10 лет.
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