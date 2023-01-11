Мажилисмен предлагает снижать пенсионный возраст на два года за рождение каждого ребёнка, передает Informburo.kz.

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Депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов считает, что правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы, и это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста.

По словам депутата, у Министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста: рост продолжительности жизни и повышение пенсии за счёт увеличения пенсионного возраста.

"Если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на полтора года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть ещё при жизни. Повышение пенсии за счёт увеличения пенсионного возраста – это то же самое, что накормить собаку её же отрезанным хвостом", – высказался депутат.

Также депутат считает, что нужно снизить пенсионный возраст для женщин с детьми. Жамалов предлагает снижать пенсионный возраст на два года за рождение каждого ребёнка, но снижение не должно быть более 10 лет.

Таким образом, по предложению депутата, женщина, родившая трёх детей, будет иметь право выйти на пенсию на шесть лет раньше, то есть в 55 лет с учётом заморозки пенсионного возраста для женщин. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию в 57 лет.

"Рождение детей вынуждает женщин временно уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно, теряют в пенсии. Эти потери безусловно должны быть компенсированы правом раннего выхода на пенсию. Но это право должно быть справедливым и обоснованным, учитывать современные реалии", – сказал Аманжан Жамалов.