Все восемь попыток вывоза репчатого лука пресек департамент государственных доходов по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак». Овощ пытались вывезти в Российскую Федерацию.

Иллюстративное фото Pixabay.com

- По имеющейся оперативной информации, готовятся попытки вывоза лука с использованием товаров прикрытия, - сообщили в пресс-службе департамента госдоходов. - В связи с этим контроль вывоза/ввоза запрещенных товаров, а также отдельных видов товаров, по которым установлены временные запреты и ограничения, переведен на усиленный режим.

Напомним, с 28 января 2023 года Министерство сельского хозяйства ввело запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого. Запрет продлится 3 месяца.