В Казахстане запретили экспортировать лук, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, КазТАГ.

«Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на три месяца. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что из-за природных катаклизмов в Пакистане спровоцирован общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана.

Также цена могла вырасти из-за сильных морозов на юге и в Узбекистане. Таким образом, основные производители лука, теперь активно импортируют казахстанский продукт.

Между тем, по данным Бюро национальной статистики в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в три раза меньше, в среднем 315 тыс. тонн.

«Согласно данным акиматов на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тыс. тонн или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Этих объемов достаточно до новых урожаев, поэтому введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана», – отмечено в информации.

В минсельхозе заверили, что для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети и т.д.

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