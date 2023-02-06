Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями разместится в здании по ул. Пушкина, 179, где ранее были детсад и бизнес-колледж. Сегодня, 6 февраля, его посетил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.





- В области свыше 2 600 детей с инвалидностью, из них порядка 200 детей с аутизмом и 300 детей с ментальными нарушениями, - отметил он. - Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются родители. Поэтому было принято решение о создании этого центра. Спасибо фонду "Қамқорлық", который помогает.





Открытие центров для детей с различными формами инвалидности инициировал в 2019 году Фонд первого президента РК. Для этого, в том числе, в 2020 году создали корпоративный фонд "Қамқорлық".





- Эта была инициатива фонда "Қамқорлық". Оборудование, вплоть до стульчика, направили нам через фонд "Қазақстан халқына", - уточнила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА.





Проект реконструкции реализует ТОО "ГрадСтройСервис" (Туркестанская область). На строительно-монтажные работы (внутренние и наружные сети, фасад, внутренняя отделка, кровля и благоустройство) из областного бюджета выделили 624 млн тенге. До начала проектирования провели техническое обследование.





- Все конструкции - стены, перекрытия, фундамент - в хорошем состоянии, - сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ.





Сейчас разбирают межкомнатные перегородки, старую кровлю. По проекту предусмотрена крыша шатрового типа.

- В конце февраля, после расчистки территории, начнем работу с наружными инженерными сетям, - продолжил Танжариков. - Путем монтажа окон и системы отопления будем локально отсекать помещения, чтобы быстрее обогреть здание для начала отделочных работ. После чего сможем смело приступить к фасаду и кровле.





С мая, при благоприятной погоде, начнут благоустраивать территорию и ставить ограждение.





Несколько лет это двухэтажное здание было заброшенным. Горожан беспокоили внешний облик, санитарное состояние территории. В 2019 говорили, что здесь будет детский сад. Передали в доверительное управление местному предпринимателю, но он не выполнил взятые на себя обязательства.

В 2021 году планировали расположить здесь два социальных объекта: Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями и Центр активного долголетия для пожилых людей. Из областного бюджета собирались выделить больше 700 млн тенге. Расчитывали, что оборудование закупят на деньги АО "Самрук-Қазына" и Фонда первого президента.

Сейчас в облакимате говорят только о центре для детей с инвалидностью. Вопрос об открытии центра для пожилых людей остается открытым.

- Пока этот вопрос на стадии принятия решения, это была инициатива фонда "Қамқорлық", - уточнила для "НГ" Гульнар Абенова. - Вопрос оснащения данного центра пока открытый. Ни да, ни нет.

Сейчас здание находится на балансе управления строительства, после завершения ремонтных работы его передадут в ведение управления координации занятости и социальных программ.

Фото Ксении РЕБИК