Ответ на этот вопрос интересует горожан, потому что после посещения 12 июня акимом области заброшенного здания ничего в нем не меняется. А глава региона заявлял, что помещения приведут в порядок и разместят в них Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, а также Центр активного долголетия для пожилых людей.

На реконструкцию здания из местного бюджета выделят почти 715 млн тенге / Фото Ксении РЕБИК

Когда дело будет, «НГ» уточняла в запросе. Спрашивали о финансировании и времени начала ремонта. Средства должны прийти из нескольких источников, так как идея реализуется в «рамках двух инициатив первого президента РК». Местный бюджет обеспечивает предоставление здания, ремонт и дальнейшее функционирование центров. На оборудование центра для детей фонд «Самрук-Казына» выделяет 287,5 млн тенге, а фонд Нурсултана Назарбаева направит 11,1 млн тенге на обучение специалистов для него. Для Центра активного долголетия «Самрук-Казына» даст 30 млн тенге, фонд Назарбаева - 5 млн тенге на специалистов.

- На реконструкцию здания будет выделено 714,4 млн тенге, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления образования Аблай УМАРОВ, - планируемый срок начала ремонта - апрель 2022 года... В центре для детей с ментальными нарушениями будут предусмотрены дневное пребывание детей до 18 лет с оказанием социально-бытовых услуг, трудовой реабилитацией - специальный педагог, эрготерапевт, занятия в мастерских; медицинской реабилитацией - невролог, педиатр; психолого-педагогической коррекцией - дефектолог, АВА-терапия, сенсорная интеграция, адаптивная физкультура, логопед, арт- и музыкальная терапия.

В Центре активного долголетия планируются мастер-классы по оздоровлению, хореография, школа компьютерной и SMART-грамотности, школы казахского и английского языков, психологические тренинги, досуговые и правовые услуги, биржа труда пенсионеров.