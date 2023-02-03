Весь судебный процесс проходил в закрытом для общественности формате, передает Informburo.kz.

Источник фото: Facebook.com/@Махамбет Абжан

В суде №2 Сарыаркинского района Астаны вынесли приговор по уголовному делу в отношении журналиста Махамбета Абжана. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Весь судебный процесс проходил в закрытом для общественности формате. На предварительном слушании адвокат бизнесмена Рашита Махата ходатайствовал об этом, так как у стороны были опасения из-за распространения персональных данных, а также оскорблений. Прокурор Альмира Кожахметова также поддержала ходатайство.

"В Telegram-канале Abzhan news более 11 тысяч подписчиков, которые являются сторонниками подсудимого. Судя по комментариям, большинство поддерживают его, нежели потерпевшего. Также известно, что потерпевшие – далеко не безызвестные лица, что привлекает особое внимание общественности, придаёт актуальность и резонанс. Считаю, что существует реальная угроза безопасности потерпевших при гласном рассмотрении судебного заседания", – говорила она.

Напомним, журналиста задержал Антикор 3 июля 2022 года. Как сообщили в ведомстве, его взяли с поличным после получения 50 млн тенге. На суде потерпевшей стороной был Рашит Махат, у которого, по версии обвинения, журналист вымогал деньги. Махамбета Абжана обвиняли по следующим статьям:

статья 274, части 2 и 3, Уголовного кодекса – "Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда";

статья 194, часть 2, Уголовного кодекса – "Вымогательство".

"В связи с тем, что подсудимый Махамбет Абжан является представителем массмедиа, а также учитывая количество подписчиков в его Telegram-канале, для исключения негативного воздействия на потерпевшего в социальных сетях и для обеспечения его безопасности суд считает необходимым ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить и уголовное дело рассмотреть в закрытом формате", – сказала судья.

Сам журналист и его адвокат уверяли, что Абжана подставили.