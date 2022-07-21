Защита и сам подследственный уверяют, что его подставили, передает Ratel.kz.

Рашит Махат - венчурный инвестор в сфере криптомайнинга, в интервью Orda.kz он сказал, что публикации блогера не соответствуют действительности и вредили его бизнесу. По словам Махата, переговорами с Абжаном занимались его сотрудники, они же организовывали передачу денег и встречу. Бизнесмен никогда не разговаривал с блогером. В частности, идёт речь о публикациях, где Абжан утверждал, что майнинговые фермы, принадлежавшие Кайрату САТЫБАЛДЫ, племяннику Нурсултана НАЗАРБАЕВА, переписали на компании, связанные с Канышем ИЗБАСТИНЫМ, племянником Касым-Жомарта ТОКАЕВА. По словам Рашита Махата, у него не было никакого общего бизнеса с Сатыбалды, а Избастин не может получить долю в криптомайнинге, поскольку фермы принадлежат американской компании.

19 июля в американском журнале The Diplomat вышла статья журналистки Шерил РИД про дело Абжана. Ей дали интервью защитники Махамбета Абжана: его супруга Гульзира ДУСЕМБАЕВА, адвокаты Бауржан АЗАНОВ и Толеген ШАИКОВ. Азанова, как сообщает Рид, нанял фонд защиты свободы слова "Адил соз", Шаикова - мать подозреваемого. Интервью прошло в Нур-Султане. Махамбет Абжан также письменно ответил на вопросы журналиста The Diplomat, которое полностью опубликовано.

Исходя из слов Махата и Абжана, на данный момент мы точно знаем только одно: речь шла именно о публикациях про криптомайнинговые фермы. Здесь версии сторон не расходятся. Абжан рассказал Шерил Рид, что ему позвонил некий Аскар и представился помощником Махата. На встречу с ним он позвал своего друга Данияра А., но Аскар не захотел разговаривать при свидетеле, и они отошли в сторону.

"Аскар сказал, что его шеф просит удалить публикацию о Махате, и сказал, что за это мне заплатят. Я спросил, о какой сумме идёт речь, Аскар ответил, что можно назвать любую сумму. Позже я написал сумму 50 млн тенге, думал, что так я отпугну его от предложения, но он неожиданно согласился. Я растерялся и согласился на это предложение. Эти деньги он дал, чтобы я исключил из публикации имя Махата. Так как в публикации роль Махата была незначительной, я согласился. Я не угрожал ему, что буду публиковать впредь какие-либо публикации о нём. Это была провокация", - написал Абжан. Он рассказал, что прежде никогда так не работал, у него спросили сумму и он её назвал, но когда Аскар привёз эти деньги он был в шоке. Абжан не ожидал этого.

"Это дело о журналисте, который повёл себя неэтично. Но это не криминальное дело. Абжан не занимался вымогательством", - пояснил адвокат Толеген Шаиков.

"Я работал на 4 редакции: orda.kz, ulysmedia.kz, exclusive.kz, newtimes.kz. Также я писал платные материалы в поддержку предпринимателей, чьи права нарушены чиновниками", - написал Абжан. Далее он сообщил журналисту, что постоянно критиковал полицию, действующую власть, президента, активно освещал январские события, многих чиновников и политиков. По его признанию, он не может понять, "кто из них организовал провокацию".

Его супруга Гульзира Дусембаева сказала журналисту, что её супруг регулярно писал платные статьи.

"Иногда, когда людям требуется помощь, они приносят деньги, и он говорит им цену. Он не берёт денег с обычных людей, в основном с бизнесменов", - сообщила женщина. По её словам, прежде чем соглашаться на публикацию за деньги, Абжан изучал дело и уже потом давал согласие. Он соглашался, если в деле были "несправедливость или люди, сидящие в тюрьме, или когда полиция не принимала заявления".

Гульзира и Махамбет боятся, что женщину могут привлечь как сообщницу, поскольку он сообщил ей о попытках от него откупиться. Кроме того, Абжану уже намекали на подобную вероятность, рассказывается в статье. Бауржан Азанов сказал о давлении со стороны прокурора на Абжана, чтобы тот выдал свои источники. По словам Толегена Шаикова, изначально подозреваемый сотрудничал со следствием и отвечал на их вопросы. Они позволили ему встретиться с супругой, но все банковские счета Абжана были заморожены по запросу следствия.

Помимо этого, адвокаты пожаловались на отсутствие доступа к делу, на данный момент им неизвестно, какие показания и доказательства уже собраны. Помимо этого, когда Азанов первый раз попал к своему клиенту, им не предоставили нормального кабинета для разговора. В итоге они стояли в туалете, где Азанов четыре часа подряд смывал воду в унитазе, чтобы обеспечить хоть какую-то приватность.

"Дело чисто политическое. Они решили возбудить экономическое расследование, потому что это выглядит, как будто не связно с его журналистской работой", - пояснил Азанов. Его коллега, Шаиков уверяет, что неэтичное поведение клиента объясняется тем, что независимые журналисты зарабатывают с трудом.

"В Казахстане ты не можешь выиграть дело. Большинство дел проиграно. Если вы зададите вопрос адвокатам, сколько дел они выиграли, они ответят, что ноль. Правовая система в Казахстане такова, что государство обеспечивает все условия для признания человека виновным", - сказал американской журналистке Шаиков.

В этой же статье упомянуты два предыдущих уголовных дела с участием Махамбета Абжана. В 2006 году его признали виновными в финансовых махинациях, когда он баллотировался в депутаты столицы. Был приговорён к 3 годам лишения свободы. В 2017 осуждён за мошенничество и приговорён к 3,6 годам лишения свободы, из которых в заключении провёл два.

Шерил Рид взяла комментарий у казахстанской журналистки Сании ТОКЕН, которая ей ответила, что блогеры поступают неэтично и прекрасно об этом знают.

"Но когда им показывают деньги, они забывают про этику", - приводит цитату Токен журналистка The Diplomat.

Напомним, 3 июля, Антикоррупционная служба сообщила об аресте блогера Махамбета Абжана. Согласно информации силовиков, его взяли с поличным, после получения 50 млн тенге от предпринимателя, в результате угроз растпространгения в СМИ порочащих сведений. Для убедительности журналистам даже предоставили видеозапись с места. Суд отклонил ходатайства адвокатов о залоге или домашнем аресте. Абжан будет дожидаться суда в СИЗО.