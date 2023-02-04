Мне тоже посчастливилось побывать на концерте нашего камерного оркестра, о котором интересно и профессионально написала Ильзира Стаканова в статье «Абонемент в культуру». Правда, увлеченный самим концертом, я не могу вспомнить, что кто-то в зале шумел, чавкал попкорном, двигался по рядам.

В центре зала ничего похожего не было. Здесь сидели довольно взрослые, адекватные люди, испытывающие только положительные эмоции от происходящего на сцене, каждое выступление встречали громом аплодисментов. Признаюсь, я пришел, не зная программы, для меня наш камерный - это небольшой симфонический оркестр с соответствующим набором инструментов, в принципе, он может исполнять классику или хотя бы ее фрагменты.

Наш же концерт был посвящен саундтрекам (музыкальному сопровождению фильма, мультфильма, телепередачи и т. д.) и вылился в великолепный вокал солистов филармонии: Dos Star (бывший квартет New boys), Насти Пикулевой, Нурсулу Хуснетовой, Русланы Пономаревой, Айсулу Туткушевой, Азамата Ибраева, Даши Исаченко. У всех были очень сложные номера, иногда на пределе технических возможностей, но все блестяще справились с заданием, подарив зрителям незабываемые мгновения.

Особенно поразил Азамат. Песня «Сам тебя выдумал» прозвучала, как исповедь души, как личная драма, из которой не видно выхода. А я до сего дня считал, что его место на тусовках, юбилеях, корпоративах, где песни «на разрыв» никому не нужны...

Знаете, подумалось, что с таким оркестром и такими солистами стоит выезжать за пределы области и даже республики. Какие там планы у Тараса Мызина, талантливого дирижера, находящегося в постоянном поиске? Кто его поддержит? В конце концов, такие коллективы поднимают и укрепляют авторитет города, области, страны.

После выхода статьи И. Стакановой на сайте «НГ» развернулась полемика, кто должен учить молодых поведению в общественных местах и пониманию музыки. Само собой, все ссылаются на родителей и школу. Но многим родителям не до высокого искусства, надо чем-то кормить детей. Не стоит рассчитывать и на школу. Там давно уже отошли от педагогики И. Песталоцци, А. Макаренко, Я. Корчака. Нынешние учителя не учат, а предоставляют образовательные услуги. И уж тем более не пытаются воспитывать гражданина, патриота.

Это в Союзе был музыкальный абонемент для всех желающих постигнуть тайны серьезной музыки, классики, и сюда привлекались виднейшие композиторы и исполнители. В Барнаул, например, приезжали скрипач Леонид Коган, виолончелист Мстислав Ростропович, пианист Алексей Скавронский, певица Елена Образцова и многие другие знаменитости. Свои лекции они подкрепляли живым исполнением. Кстати, в те годы родилось изречение: «Плохой человек на классическую музыку не пойдет».

Жизнь подтверждает правоту этого умозаключения. Сегодня государство не озабочено культурным уровнем своих граждан, нет программ, решающих эту проблему. Народом с низким культурным развитием легче управлять. Это понимают наверху, в том числе люди со знанием пяти языков, но вслух об этом не говорят. А проблемы в этике и эстетике отравляют людям жизнь, но власть так не считает. Нам навязали мысль, что главное в жизни - быть с полным желудком, быть сытым, но ведь это уровень животных, если вдуматься.

P. S. Если что и напрягло, причем очень сильно, на прошедшем концерте, это бешеная, абсолютно неприемлемая для нормальных людей громкость звука. От него вибрировали стены, пол и потолок, а люди в зале (и я в том числе) затыкали уши кто чем мог. И хотя рядом сидел директор филармонии Берик Оразалин, даже он не смог пояснить, чьи распоряжения выполняет звукорежиссер. По-хорошему это функция руководителя оркестра и иногда отдельных солистов. Но и Тарас Мызин признался, что акустики его не слушают. Так кто же командует звуком и может испоганить любой музыкальный номер? То, что подходит для ночного клуба или кабака, совершенно неприемлемо в филармонии и особенно на концерте камерного оркестра, способного задеть тонкие сокровенные струны души. На мой взгляд, подобная профанация музыкального искусства должна жестко пресекаться руководством филармонии, а виновных в насаждении безвкусицы гнать отсюда поганой метлой. Филармония - наше общее достояние, так давайте его любить и защищать.