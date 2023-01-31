Об этом «НГ» сообщили 30 января в отделе жилищных отношений акимата Костаная.

Как сообщили в акимате, предприсание детская студия должна исполнить до 5 февраля

Обращение о низких температурах в квартирах в доме № 8 в 8 микрорайоне поступило в КСП «Сеним» в декабре 2022 года. Председатель КСП обратился в отдел жилотношений для проведения комиссионного осмотра систем теплоснабжения дома.

«По итогам проведенного обследования установлено, что на первом этаже дома расположена детская студия «Уники», в которой диаметр байпаса и подводящей трубы к радиаторам от общедомовой системы теплоснабжения заужен с 32 на 25 миллиметров, также в помещении детской студии установлено наличие теплых полов, оборудованных без каких-либо разрешений», - комментируют в отделе жилищных отношений.

На основании ст. 41-2 Закона РК «О жилищных отношениях» собственнику детской студия «Уники» внесено предписание об устранении выявленных замечаний, а именно - о необходимости до 5 февраля 2023 года демонтировать теплый пол и устранить заужение труб. Как сообщили в акимате, сейчас владелец студии закупает необходимые материалы для проведения работ по устранению имеющихся недостатков.

22 и 24 января корреспондент «НГ» посетил квартиры в этом доме. В них теплые батареи. но холодный пол. Жильцы для отопления греют воду на газплите, включают электрообогреватели и спят под тремя одеялами.

Фото из архива "НГ"