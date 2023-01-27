Жильцы девятиэтажного дома № 8 в 8 микрорайоне с середины января жалуются на то, что температура в их квартирах опустилась до 11-16 градусов. От регулярных жалобы в ПКСК и КТЭК людям теплее не становится.

Жильцы девятиэтажки № 8 в 8 микрорайне мерзнут зимой с 2015 года



Татьяна Власова показала батареи на лестничной клетке, которые не подключены к отоплению

- Мы ставим воду на газовую плиту и греем ее всю ночь, это немного помогает согреться, - возмущается жительница кваротиры № 21 Татьяна ВЛАСОВА. - Дома спать невозможно, у нас 11-16 градусов температура в квартирах сейчас! Мы тут уже третий год живем и каждую зиму такое. А у них отговорки все время - то одно, то другое. Не можем добиться, чтобы в наших квартира тепло стало.

- У нас на кухне полы ледяные, батареи холодные! - добавляет жительница квартиры № 8 Айгуль КАСКЫБАЕВА. - Мы считаем, что если проблема все-таки в теплых полах в студии (детская студия «Уники» арендует помещение на первом этаже - "НГ"), то их нужно демонтировать. Но мы ведь не знаем - может, это нам КТЭК просто давление не дает? Они ссылаются, что у нас в стенах щели, окна пропускают холод. При этом не обращают внимания, что у нас холодные трубы!

17 января на осмотр квартир №№ 8 и 16 пришли двое сотрудников ГКП "КТЭК". По словам Айгуль, они замерили температуру и сами ощущали, что холодно, но результаты замеров не показали и акт не составили. Сказали только, что в кварьтире № 16 температура 20 градусов и это соответсвует норме. 18 января в instagram аккаунте «НГ» появилось видеобращение жильцов дома, где они жалуются на холод в квартирах и сообщают, что сотрудники КТЭК не правы. 22 января в квартирах стало теплее.

Жильцы квартиры №16 спят под тремя одеялами

- Мы спим под двумя одеялами, - рассказала "НГ" в этот день Татьяна Власова. - Под одним невозможно. Градусник сейчас показывает 21 градус, но это потому, что тепло на улице наверное. Но это ведь тоже не норма, должно быть от 22 градусов и более.

Пол в ее квартире был холодным, но батареи теплые. Аналогичная ситуация - в квартире № 16.

Уже на следующий день температура в квартирах вновь упала. 24 января корреспондент «НГ» посетил квартиру № 4.

- На кухне у нас очень холодная батарея, тут же стоит обогреватель, приходится ходить по дому в тапочках, - показывает и рассказывает Диана МЕДЕЛЬХАНОВА. - Еще один обогреватель - на входе в квартиру. Холодно у нас с начала отопительного сезона.

Трехлетний сын Дианы Эмир по дому ходит в тапочках. На полу лежит теплый ковер, сзади стоит еще один обогреватель

По словам жильцов, в 2015-2016 годах в ПКСК «Экстрим-13» на их жалобы отвечали, что тепло забирает построенная рядомаптека «Домик аптекаря». Сейчас дом обслуживает ПКСК «Сеним», в январе 2023 года председатель сообщил, что причина холода - в детской студии «Уники», где установлен пол с подогревом.

В ПКСК «Сеним» жильцам сообщили, что причина их проблемы - в теплых полах детской студии «Уники»



В абонентской службе ГКП «КТЭК» сообщили: после видеобращения жильцов к ним приехала комиссия в состав которой вошли сотрудники ГКП, председатель ПКСК и специалисты отдела жилищных отношений. Пришли к выводу - причина холода все-таки в том, что руководство детской студии переоборудовало систему отопления. Отдел жилотношений выписал предписание о демонтаже пола. По информации теплокомпании, это предписание до сих пор не исполнено.

Руководительница детской студии отказалась комментировать ситуацию.

Жильцы дома намерены подать иск в суд на ГКП «КТЭК» и студию «Уники».

Фото Андрея СКИБЫ