Я восхищаюсь интеллектуальной молодостью и задором Аркадия Денисова - автора статьи "Проще увеличить штрафы...". Не поклонник я штрафов и прочих административных штучек. Но вот к гимнам «народному русскому» или, проще говоря, мату, начавшим особенно дружно звучать со времен достопамятной перестройки, у меня отношение настороженное.

Я и сам, конечно, могу загнуть. Но суть-то не в этом. И дело тут не в ханжестве, не просто в таких-то словах. Проблема гораздо объемнее и болезненнее.

Почему? Да потому, что реальный, а неопоэтизированный мат вкупе с прочим - показатель не «широты души», а оскудения языка и внутреннего мира, который сквозь этот самый язык просвечивает. Невольно вспоминается анекдот о маме, спросившей сына: «Что же сказал папа, падая с лестницы-стремянки?» Мальчик в ответ спросил: «А нехорошие слова не повторять?» - «Нет!» - «Тогда он ничего не сказал».

Так ведь и в современной жизни: нередко убери из сказанного грязные слова либо щегольские иностранизмы и иные словесные фокусы, окажется, что ничего и сказано-то не было. Одна словесная пыль. А этой пылью дышат и юные милые девушки, и щеголяющие взрослостью мальчишки. Вычистите из их языка эту пыль, и окажется, что под ней слишком уж часто пустота или примитив.

То же самое - не редкость и в искусстве, и в словоизвержениях публичных персон, перекатывающих в своих оэкраненных ртах, словно леденцы, слова вроде «г…», выражения типа «Да мне нас…ть». Им кажется, что так они ближе к народу. Но так же, как из иного псевдосоциального фильма, ничего не застревает в памяти, кроме брани, голых задниц и гениталий, то перед нами ложь, дешевая буффонада. И слово, и образ обогащают нас, когда они, словно скальпель, помогают вскрывать смысл. В остальном же это всего лишь бьющие по эмоциям обманки.

И это притом, что вся история человеческой культуры, включая и культуру художественную, вырастает из искусства одно выражать через другое. Вспомнился старый советский фильм о милиции. Упоминается повешенный, демонстрируется сцена в морге… но без морга как такового. В обеих сценах нет мертвых тел. Но намеренно шаржированная актерская игра такова, что тела эти и не нужны. Можно, конечно, все демонстрировать и иначе. Но для меня именно в умении выражать одно через другое - высший пилотаж искусства. Да и только ли искусств? Играть в а ля Жириновского, браниться, брызгать слюной не так уж сложно. А вот суметь доказывать свою правоту - это уже искусство. И, боюсь, драматизм наших дней еще и в том, что миллионы и миллионы людей, причем не только у нас, уже отучаются воспринимать собственно аргументы, ибо приучены к попкорну псевдопростоты, псевдовыразительности и псевдонародности.