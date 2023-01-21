Поправки в КоАП многократно увеличили меры наказания за ненормативную лексику в общественных местах, за оскорбления словами. Внешне абсолютно верное решение по обузданию матерщинников. Наверное, сейчас не найдешь мужика, который в определенной ситуации не удержится от крепкого словца. Причем независимо от образования и статуса. О чем это говорит? О том, что мат принят в обществе, как нужная составляющая часть русского языка вообще и разговорного в частности. Причем не только русскими людьми. Весь цивилизованный мир знает, что пресноватое «черт побери» заменяется коротким «твою мать», которое употребляется для краткости и не несет оскорбления чей-либо матери.

Кстати, прибегают к русскому мату еще и потому, что в нем около 5 000 слов и выражений, способных объяснить «все оттенки серого». Для сравнения: в английском языке всего 16 бранных слов. Как говорится, почувствуйте разницу в возможностях самовыражения и донесения для слушателей.

Филологи отмечают, что мат принят в силовых структурах и особенно в армии. Вроде бы в критический момент с матом быстрее доносят смысл команды.

В русском языке существует и занимает очень видное место фразеологизм, идиома. Это сложившиеся фразы и сравнения, несущие в том числе и оскорбительный смысл. Кому не известны такие выражения: «Уставился, как баран на новые ворота», «Горбатого могила исправит», «Посади свинью за стол, она и ноги на стол», «Труслив, как заяц, а пакостлив, как кот». Все зависит от индивидуального восприятия. Есть анекдот про Чапаева:

Петька: - Ну и дуб же вы, Василий Иванович!

Василий Иванович: - Да, я крепкий мужик!

К чему это я? Новые требования КоАП заставляют задать вопрос - а кто будет толмачом, толкователем прозвучавших оскорбительных слов? Ведь у нас нет полиции нравов, и слава богу. Доверь эту функцию полиции - и общество получит непреходящую головную боль. Хотя бы потому, что там нет лингвистов, способных на глубокий анализ текста или конкретно прозвучавшей фразы. От них вреда будет гораздо больше, чем от гаишников, в любом эпизоде ищущих выгоду для себя, зачастую за пределами здравого смысла.

Так же и с общественными местами. Например, за стенкой ругаются матом соседи, стенка тонкая, хрущевская, она с удовольствием пропускает к соседям все нюансы ссоры. В данном случае надо вспомнить КоАП или мы невольные свидетели семейных дрязг? Как там в идиоме: «Милые бранятся, только тешатся», а здесь - угроза наказания.

Короче, тема-то задета правильная, наглецов и беспредельщиков надо тормозить, но и не перегибать палку.

В моей практике был случай. Написал статью о беспредельщице в лице заведующей районо, назвал ее «Как с гуся вода». И на меня в суд пришло исковое заявление, смысл которого: сравнение с гусем оскорбительно. И это написала юрист по образованию, как я понял, не имеющая ни малейшего понятия об идиомах и народном фольклоре. Слава богу, судья оказалась более подготовленной в лингвистике и посоветовала заявителю отозвать иск. Что, собственно, и произошло. Так что шлагбаум сквернословию, оскорбляющему личность, опускать необходимо. Вопрос в том, кому доверять анализ.

Иначе можно наломать дров и привести к ситуации, когда люди будут употреблять из чувства сопротивления «козлам, попавшим в огород». Давайте проявим необходимую здесь деликатность и «будем совершенствовать мир, опираясь на собственные несовершенства» (фраза из фильма С. Герасимова «Журналист»).