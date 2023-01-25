Приговор по делу 45-летней Марины Евтюхиной, убившей 15 ударами ножа 75-летнюю Двес Жапарову из-за золотых украшений, огласили сегодня, 25 января, в СМУС Костанайской области.

- Евтюхину признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 192 УК РК (разбой с применением оружия), п. 3 и п.8 ч. 2 ст. 99 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном положении и из корыстных побуждений), и назначить ей окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием в УИС средней безопасности, - огласил приговор судья Кошарбай АКШАЛОВ. - Гражданский иск сына погибшей к Евтюхиной удовлетворить частично. Взыскать с Евтюхиной в счет возмещения материального ущерба 2 598 287 тенге, в счет компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге.

В прениях гособвинитель Марьям Сулейменова просила суд назначить Евтюхиной 16 лет лишения свободы, а сын погибшей Кайрат Жапаров просил возместить материальный ущерб и моральный вред в размере 20 млн тенге и назначить подсудимой максимально возможное наказание - 20 лет лишения свободы.

- Евтюхина, суд признал вас виновной и назначил такое наказание, так как ваша вина доказана как показаниями свидетелей, экспертов, так и материалами уголовного дела, в том числе судебных экспертиз, а также видеоматериалами с видеокамер, - пояснил осужденной Акшалов. - Смягчающими обстоятельствами суд признал полное признание вины вами и раскаяние, эмоционально неустойчивое расстройство личности импульсивного типа. Судом также учтено, что вы ранее не судимы и по месту жительства характеризуетесь положительно. Назначить наказание, которое ранее просил потерпевший Жапаров, суд не может, так как отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Фото Андрея СКИБЫ