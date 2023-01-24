Процесс по уголовному делу в отношении 45-летней Марины ЕВТЮХИНОЙ проходит в СМУС Костанайской области. Она обвиняется в убийстве 75-летней пенсионерки Двес Жапаровой, которой нанесла около 15 ударов ножом.

Марина Евтюхина и ее адвокат Каршыга Молдахметова

Пенсионерку убили 1 сентября 2022 года в подъезде дома №100/2 по ул. Садовой в Костанае. На шее у Жапаровой была золотая цепочка стоимостью 350 000 тенге, на руках золотые кольца и браслет. Цепочку после убийства Евтюхина сдала в ломбард за 130 700 тенге.

23 января в суде допросили свидетелей и подсудимую, а также стороны высказались в прениях.

- Подсудимая проживала со мной примерно с 2007 года в с. Нечаевка (Костанайский район - «НГ»), - рассказал суду свидетель Александр ГЕРДТ. - Мы оба не работали. У нее ноги больные - это наследственное, поэтому помогала мне по хозяйству. У нас свое подворье - 3 коровы, продавали молоко. Летом за две недели получали около 50 000 тенге, деньги общие были. Она нормальная, алкоголем не злоупотребляла, мы только выпивали вместе водку по праздникам. Когда выпивала, спокойная была, единственное - она в 2017 году родителей и брата потеряла и замкнутая немного была. Но я не верю, что она могла такое сделать...

Он сообщил, что в ночь с 31 августа на 1 сентября прошлого года Евтюхина уехала из поселка на автобусе. Сказала, что едет к сыну, который проживает в 9 микрорайоне Костаная.

- Вы признаете свою вину? - спросила Евтюхину государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА.

- Да. Я полностью раскаиваюсь о содеянном и прощу прошения у семьи погибшей, - ответила подсудимая. - Нож в тот день я взяла днем в доме у сына, положила в сумку. Пошла в «15-й магазин» и увидела Жапарову, на ней были золотые украшения. Я пошла за ней, зашли в подъезд. На третьем этаже я хотела ее обогнать и припугнуть, но нога больная... пришлось напасть. Она кричала, села на лестницу, я сорвала украшения и убежала.

Как пояснила во время допроса эксперт-психолог Людмила ФЕДОРЕЦ, во время прохождения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у Евтюхиной выявлили вспыльчивость, озлобленность, эгоцентричность, склонность к асоциальным поступкам.

- Но каких-то индивидуально-психологических особенностей у подсудимой, которые бы могли существенно повлиять на ее поведение по отношению к совершенному уголовному правонарушению, не обнаружено, - отметила эксперт. - Состояния аффекта во время совершения преступления не было. Для постановки физиологического аффекта необходимо возникновение конфликта между людьми, которые находятся в стадии ссоры, но никакого конфликта между подсудимой и пострадавшей не было. Поэтому действия Евтюхиной были направленными и мотивированными.



Она добавила, что подсудимая не испытывала сочувствие к жертве во время преступления, как это бывает во время аффекта.

- У Евтюхиной было эмоционально неустойчивое расстройство личности, которое сформировалось ещё в подростковом возрасте, - отметила Федорец. - На это повлияли и условия ее жизни.

Начались прения.

- Евтюхина признала вину в полном объеме, ее причастность к данному уголовному преступлению подтверждается исследованиям в ходе судебных разбирательств и материалами уголовного дела, - отметила гособвинитель. - Данные с записей камер видеонаблюдения согласуются с показаниями подсудимой и свидетелей. Все это свидетельствует, что убийство Жапаровой совершено именно Евтюхиной в момент совершения разбоя. Смягчающими обстоятельствами прошу признать наличие психического расстройства и эмоциональной неустойчивости у подсудимой, а также ее чистосердечное раскаяние. Учитывая все эти обстоятельства, прошу признать Евтюхину виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п.п. 3 и 8 ч. 2 ст. 99 УК РК (убийство человека находящегося в беспомощном состоянии для виновного, из корыстных побуждений, наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, что законодательством РК для женщин не предусмотрено - «НГ»), п. 4 ч. 2 ст. 192 УК РК (разбой с применением оружия) и назначить ей путем частичного сложения окончательное наказание в виде 16 лет свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в УИС средней безопасности.

- Если бы подсудимая работала, как все нормальные люди, она бы не пошла на это преступление! - сказал сын погибшей, потерпевший Кайрат ЖАПАРОВ. - Ради наживы она жестоко расправилась с нашей мамой. Мама рано овдовела и воспитывала нас всех, вырастила. Какие бы трудности не стояли, она бы никогда не пошла бы ни убивать, ни воровать! Поэтому у нее нет никакого оправдания, она опасна для общества! Я прошу наказать ее по всей строгости закона, с максимальным сроком лишения свободы. Если можно на 20 лет, дайте ей 20.

- Во-первых, на протяжении всего судебного следствия было сказано, что преступление совершенно с применением сувенирного ножа, - отметил адвокат потерпевшей стороны Серик АБИЛОВ. - Однако в ходе следствия было выявлено, что это самодельный нож, изготовленный по типу охотничьего для снятия шкур животных, это даже не холодное оружие. Поэтому погибшая испытывала немыслимую боль при нанесении подсудимой ударов. Насчет смягчающих обстоятельств хотелось бы сказать, что Евтюхина не раскаивалась с момента совершения преступления и даже не извинилась перед родственниками погибшей. Ее положительная характеристика сделана участковым и соседями в Костанае, где она долгое время не проживала, а соседи в с. Нечаевка указывают, что она склонна к алкоголизму. Поэтому прошу признать ее виновной по указанным ранее гособвинителем статьям, а также удовлетворить в полном объеме удовлетворить гражданский иск Жапарова на выплату 20 млн тенге материального и морального ущерба.

В последнем слове подсудимая повторила, что раскаивается.

- Моя подзащитная полностью признала свою вину, причиной такого правонарушения явилось ее материальное положение, - высказала позицию подсудимой ее адвокат Каршыга МОЛДАХМЕТОВА. - Сумма в 20 млн тенге взыскания морального вреда завышена. Согласно законодательству, моральный вред компенсируется в денежной форме, при этом сумму компенсации суд определяет, исходя из разумности и справедливости. Евтюхина участковым и соседями характеризуется положительно, ранее не была судима. Я прошу суд при назначении наказания в качестве смягчающего вину обстоятельства учесть чистосердечное раскаяние моей подзащитной, полное признание вины и ее психическое расстройство. Я прошу снизить заявленную сумму морального вреда и материального ущерба, а также назначить Евтюхиной минимальное наказание, предусмотренное санкциями вышеуказанных статей.

Приговор огласят 25 января.

Фото Андрея СКИБЫ