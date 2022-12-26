Главное судебное разбирательство по делу 45-летней Марины ЕВТЮХИНОЙ началось в СМУС Костанайской области сегодня, 26 декабря. Она обвиняется в убийстве 75-летней Двес Жапаровой, которой нанесла около 15 ударов ножом.

Согласно материалам дела, пенсионерку убили 1 сентября в подъезде дома № 100/2 по ул. Садовой.

- На шее у нее была золотая цепочка стоимостью 350 000 тенге, на руках золотые кольца и браслет, - сообщила государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА. - Евтюхина заметила украшения и выследила пенсионерку. Когда та поднималась между 3 и 4 этажами, Евтюхина нанесла ей несколько ударов ножом в спину. Жапарова присела и начала звать на помощь. Тогда Евтюхина сняла золотую цепочку и нанесла еще несколько ударов в шею и грудь.

Цепочку подсудимая сдала в ближайший ломбард, расположенный в "15-м магазине". Ее оценили в 130 700 тенге.

Старший сын убитой Кайрат ЖАПАРОВ не мог сдержать слез в суде.

- Наша мама воспитала пятерых детей, в 42 года осталась вдовой. Жаль, что мы не смогли сполна отплатить ей за добро, - сказал потерпевший. - Я всегда возил маму в гости и забирал, но в этот день она сказала, что дойдет сама. Цепочку подарили ей на 70-летие, она редко ее надевала. Но в тот роковой день надела. До сих пор жалею, что не отвез ее обратно...

Работница ломбарда Асагуль АМАТАЕВА пояснила, что Евтюхина пришла в это заведение с соседом.

- Я оценила цепочку, выдала ей деньги, - сообщила свидетельница. - Она явно куда-то торопилась, сказала, что боится опоздать на автобус.

- В каком психоэмоциональном состоянии она была? - спросил адвокат потерпевших Серик АБИЛОВ.

- Спокойно себя вела, не нервничала, только торопилась на автобус.

Сын подсудимой Александр ГОРДИЕНКО рассказал, что мать давно проживает в п. Нечаевка с сожителем, а он живет в квартире в 9-ом микрорайоне, которая досталась ему от дедушки и бабушки. Евтюхина в этй квартире прописана и у нее есть ключи.

- Нож, которым она наносила удары, был в моей квартире, - пояснил свидетель. - Это сувенирный нож, которые дедушка и бабушка привезли из России. Он все время лежал в шкафу. Я не знаю, когда она его взяла.

Гордиенко рассказал, что мать нигде не работала, почему - он не знает, кормилась за счет подворного хозяйства сожителя, но регулярно просила деньги. Сын давал, сколько мог.

Сама подсудимая Марина Евтюхина сообщила, что полностью признает вину и раскаивается.

На вопрос судьи о мере наказания для нее сын убитой Кайрат Жапаров эмоционально отреагировал:

- Я не знаю, как можно было так изрезать, истерзать беззащитного человека? Считаю, ее нужно закрыть, дать максимально строгое наказание, она опасна для других людей.

Суд перешел к изучению материалов уголовного дела.