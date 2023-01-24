Николая, Евгения и Виолетту Петровых выписали из областного роддома вместе с их мамой сегодня, 24 января. Эта тройня - первая в истории Мендыкаринского района, где в п. Харьковский живет семья Петровых. Теперь в этой семье 7 детей.

Друг семьи Николай, Алена и отец детей с малышами на руках

Напомним, 8 января ночью у Алены ПЕТРОВОЙ начались преждевременные роды. Срок беременности 34 недели. На личном автомобиле друга Петровы поехали в райцентр. В 6 часов утра на свет появились два мальчика (вес 2 070 г и 1 860 г) и одна девочка (1 680 г). А после стабилизации состояния, спустя сутки, районные врачи по линии санавиации передали малышей на долечивание в Костанай - в Перинатальный центр областной больницы. Мальчиков сразу разместили в отделение, девочка провела двое суток в реанимации.

- Мы, конечно, все в семье рады, - рассказала на прошлой неделе Алена Петрова. - Дети ждут малышей дома. Старший сын взрослый, уехал, живёт отдельно. Остальные с нами. Будут помогать. Подруга моя тоже поможет. Справимся! Слава богу, дом свой есть. Две комнаты, но свой. Тёплый очень - детвора в трусиках ходит. Хозяйства нет, но разведем. Уже кролика купили. Огород есть. Правда, яблоня одна всего. Но муж всегда фрукты детям покупает. И свои будут обязательно.

Самым первым родился Николай, его назвали в честь друга семьи, который отвез беременную Алёну в Мендыкару. Николай-старший теперь станет крестным отцом для маленького тёзки. При выписке он уже начал привыкать к новой ответственности – малыша отдали ему на руки.

- Николай самый хмурый, серьезный, так и отличаем его от брата, - поделилась Алена.

Обычно при многоплодной беременности женщин заранее привозят в областной центр, здесь они готовятся и рожают.

- Это стресс не только для родителей, персонала районной больницы, но и для детей. С такими маленькими детьми нужен навык по уходу, по обследованию, лечению, поэтому детей переправили к нам в сопровождении нашего персонала: наш доктор и медсестра ездили, - рассказал заведующий детским отделением перинатального центра Игорь БОЙКО. - Двое из детей были достаточно благополучны, хоть сами не сосали, но дышали, не нуждались в кислороде. Их сразу положили с мамой, она училась ухаживать за ними, хоть она мама и опытная, с такими маленькими детьми есть свои специфические потребности. Младшую девочку направили в реанимацию, так как она нуждался в кислороде, и потихоньку она из этого состояния вышла. Сейчас все трое научились кушать, сосать самостоятельно.

К моменту выписки дети набрали вес, каждый весит больше двух килограммов. Врачи отмечают, что чувствуют себя малыши прекрасно.

Фото Олега ПАКА